Nem mindig nem mérnek megbízhatóan a kormány által az iskoláknak kiosztott hőmérők

Sokszor irreálisan alacsony értéket mutatnak, egy szakiskolába valószínűleg "hüllők" járhatnak, mert rendre 32-35 fokos testhőt mérnek.

A Népszava cikke szerint bár a kormány eddig 41 ezer érintésmentes, digitális testhőmérséklet mérésére alkalmas eszközt osztott ki az iskoláknak és óvodáknak azért, mert október elsejétől a járvány miatt kötelező a testhőt mérni (és 37,8 °C fölötti értéknél haza kell küldeni a gyereket), nem mindenhol elégedettek az eszközökkel.

Egy miskolci tanár a lapnak elmondta, sokszor előfordult már, hogy irreálisan alacsony, 33-34 °C körüli értéket mutattak a hőmérők, és az a baj, hogy nincs idő alaposabban megmérni egy-egy gyereket iskolakezdés előtt. Egy másik vidéki iskola tanár hasonlót mondott a lapnak, náluk is 32-37,3 °C között ingadozik a mérési érték.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is több jelzést kapott arról, hogy nem mindig mérnek jól a kormányzattól kapott eszközök. Egy szakképző iskola oktatója a következőket írta nekik a tapasztalatairól:

Haza senkit nem küldtek, mert hozzánk valószínűleg hüllők járnak, ugyanis jellemzően 32-35 fok közötti értékek születtek.

Több iskolában egyébként a tanárok mellett a nem pedagógus munkakörökben dolgozók is bekapcsolódtak a testhő mérésébe reggelente, de akadt olyan suli, ahol az igazgató is beszállt a mérésbe. Egy pedagógus szerint ugyanakkor baj, hogy félig a szabadban zajlik a mérés, szerinte a hideg idő ronthat a mérési eredményen.

Az óvodákban sem egyszerűbb a helyzet a PDSZ szerint, egy óvodapedagógus azt írta nekik, hogy volt, hogy ötször mértek meg egy gyereket, és mind az ötször teljesen más értékeket kaptak.

Verba Magdolna, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke a Népszavának arról beszélt, hogy náluk már hétfőn elkezdték a hőmérőzést, és a délutános óvónőknek is be kellett jönniük, hogy a lázmérést el tudják végezni és a gyerekekről is tudjanak gondolskodni.

"Külön nehézséget jelent, hogy a szülők nem mehetnek be az óvoda épületébe, így a dajkák feladata lenne, hogy segítsenek a gyerekeknek átöltözni – ha nem lázat mérnek éppen.

Verba Magdolna is megerősítette, hogy a digitális hőmérők gyakran irreálisan magas vagy alacsony hőmérsékletet mérnek, ezért gyakran ismételni kell a mérést. Náluk eddig kétszer fordult elő, hogy haza kellett küldeni egy kisgyermeket, mert úgy tűnt, lázas, de később kiderült, hogy semmi baja nincs"

A Népszava megkereste a Klebelsberg Központot, hogy a tankerületek által fenntartott iskolákban hányszor fordult elő, hogy a lázmérés után haza kellett küldeni egy gyereket, de a KK azt válaszolta, hogy ilyen setekről nem vezetnek adatgyűjtést. Azt is hozzátették, hogy a visszajelzések szerint zökkenőmenteseken zajlanak a mérések, az intézmények betartották a szabályokat.