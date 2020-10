A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 24 és 30 fok között alakul.

Éjszaka fátyolfelhőzet sodródik az ország fölé. Az Alföld északi részén – a szélcsendes tájakon – pára, helyenként köd is képződhet. Szombat délutánig fátyolfelhők szűrik a napsütést, majd nyugaton erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Kora estétől a Nyugat-Dunántúlon egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is előfordulhatnak. Éjszaka kelet felé mozdul a csapadék súlypontja. A déli, délkeleti szél éjszaka élénk marad. Holnap nagy területen lesz erős, olykor viharos a légmozgás. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 24 és 30 fok között alakul, északkeleten lehet ennél pár fokkal hűvösebb.

Forrás: MTI