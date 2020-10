Döbbenetesen hosszú várólisták, elkeseredett betegek – elképesztően durva a helyzet a magyar kórházakban

Ez a helyzet most a kórházakban.

Úgy tűnik, a koronavírus képletesen szólva megfertőzte a hazai kórházak műtéti várólistáit is. A Vasárnapi Blikk gyűjtése szerint legalábbis számos olyan úgynevezett halasztható beavatkozás van, amelyekre a várakozási idő a járványt megelőző időszakhoz képest erőteljesen növekedni kezdett.

Vannak beavatkozások, például egy szívbillentyű-műtét, amelyre országos átlagban jelenleg 176 napot kell várnia egy betegnek. Ez februárban 141 nap volt átlagosan, de például az észak-alföldi régióban már 208 nap. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatbázisában azonban az is kiderült, hogy bizonyos beavatkozások kapcsán már kevésbé vannak végtelen várakozásra kárhoztatva a betegek. Hamarabb sor kerülhet például most egy urológiai kisműtétre, de nagyobb esélyel végeznek el rajutnk egy visszérműtétet most, mint februárban.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay