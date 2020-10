Ön bevállalja, hogy egy hétig minden nap 9-kor lefekszik aludni? Megéri.

Vajon milyen hatásai vannak annak, ha korán lefekszik aludni egy egész héten keresztül? Nem is gondolná, ez mennyire jó ötlet.

Fotó: Unsplash

Egy amerikai blogger mesélte el tapasztalatát a nagyvilágnak azzal kapcsolatban, hogy milyen volt egy hétig átszoknia az este 9-kor fekvésre. Több évig kizárólag éjfél után tudott elaludni, és még akkor is nehezére esett, hogy rávegye magát az alvásra. Képtelen volt olyan napirendet kialakítani, hogy mindig ugyanabban az időben kerüljön ágyba, pedig ez fontos része az egészséges életmódnak.

Esténként sosem érezte, hogy fáradt, mindig lekötötte valami, amit csinálni szeretett volna: netezett, olvasott, filmezett. Persze, reggelenként mindig kimerült volt, ezért kitalálta, hogy rászokik a korán fekvésre.

Egy hétig próbált átszokni a 9-fél10 körüli fekvésre, és nagyjából 7 nap alatt rutinná is tudott válni.

Reggelenként sokkal kipihentebben kelt, türelmesebb volt egész nap, sőt még kevésbé volt éhes is a nap folyamán.

Néhány hónap alatt a bőre is szebb lett, és hangulata is pozitívan változott, nem gyötörték fejfájások, és kiegyensúlyozattabbnak érezte magát már néhány nap után is.

A bőrén hamar érzékelni kezdte, hogy kisimultabb, eltűntek a szemei alól az állandó karikák, sőt, puhább és feszesebb lett az egész arca már 2 hét korai fekvés után. A fáradtság miatti nassolásokról is leszokott, így 3 hónap alatt több, mint 6 kilóval lett kevesebb, sokan meg is jegyezték, milyen csinos.

A kialvatlanság miatt gyakran kívánta meg az olajos ételeket, ezeket is ki tudta iktatni az étrendjéből. Összességében tehát megéri korábban lefeküdni, hiszen a bőröd, az egész arcod és az alakod is megszépül, sőt, vidámabb és kedvesebb leszel, és még nem is tudnak olyan gyorsan felidegesíteni.

Kipróbálod te is?

Joy.hu