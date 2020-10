Brutális öngyilkosság: egy lőtéren lőtte fejbe magát a budapesti férfi

Szörnyű tragédia.

Fejbe lőtte magát egy 20 év körüli férfi szombaton egy budapesti lőtéren, értesült a Telex.

„A fiatalember először járt nálunk, és semmi jel nem utalt arra, hogy maga ellen fordulna. A foglalásnál még smiley-kat is küldött”

– mondta a Telexnek a cég vezetője. Gál hozzátette, hogy lőterük szigorú jogszabályok szerint működik, és „olyan magas szakmai munka folyik”, hogy ilyen esetekben azonnali orvosi segítséget nyújtanak. „Tavaly is történt egy hasonló eset, a mentők az áldozatot akkor is stabil állapotban szállították kórházba, de a kórházban végül ő is meghalt” – mondta a cégvezető.

„A férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. Az esettel összefüggésben a BRFK Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen”

- írta a rendőrség.

Forrás: Telex

Kép: Pixabay