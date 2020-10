Maszk nélküli látogatást ígért az intenzívre Gődény – csúnyán összebalhézott egy koronavírusos újságíróval

Hosszú idő után újra reagált valamire az internet egyik kedvenc vírustagadó celebje, Gődény György: Haász Jánost, az Index kilépett újságíróját találta ezúttal meg – írja a hvg.hu.



Fotó: Youtube

Korábban Gődény azt üzente, hogy hangsúlyozottan maszk nélkül látogatja meg őt a kórházban.

- olvasható Haász válaszában.

Visszatérve a felelősségre: ön egy olyan járványt, egy olyan vírust bagatellizál, aminek a pontos hatásait és működési mechanizmusát a tudomány még nem ismeri. Meglehet, hogy a nagyfokú szigor és bezárkózás pártján lévők is túloznak – én sem gondolom, hogy indokolt lenne a tavaszihoz hasonló totális zár, vagy akár csak a határzár is –, de abba, hogy valaki túlzásba viszi a védekezést, nehezebb belehalni, mintha úgynevezett szakértőkre (például önre) hallgatva nem veszi komolyan.

Gödény úr, a koronavírus-járvány egy halálos pandémia. Ettől persze nem fog mindenki belehalni. Az ebola is halálos kór például, de abba se hal bele mindenki. Én se haltam bele a covidba, szobatársaim se haltak bele, még csak intenzívre se kerültünk, lélegeztetőgépre se kerültünk.

És igen, a koronavírussal fertőzöttek többsége túléli a betegséget – de sokan súlyos árat fizetnek ezért. Önnek pontosan tudnia kell, milyen mentális és fizikai állapotban van az, aki mondjuk három-négy mélyaltatásban és lélegeztetőgépen töltött hét után kerül ki az intenzívről. Hozzájuk képest én enyhe tünetekkel megúsztam a kórt – ezzel együtt már harmadik hete kórházban vagyok, a PCR-tesztem még mindig pozitív.

De ez nem az én történetem, nem is akarok azt csinálni belőle (nem is az ön története, bár ön viszont azt csinál belőle). Hanem tízmillió magyar története, túlhajtott egészségügyi dolgozók története, könnyen a működőképessége szélére sodródó magyar egészségügy története, a magyar gazdaság fenntarthatóságának története, a szociálpolitikánk és úgy általában az egész társadalom története. Lehet, hogy sokan most túlzottan aggódnak a járvány miatt – de ha részben a covid-tagadók felelőtlenségéből fakadóan elszabadul a pandémia, annak beláthatatlan következményei lehetnek