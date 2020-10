Esős szerdára kell számítani

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, záporeső.

Reggel a Tiszántúlon még átmenetileg előbukkanhat a nap, később ott is borult idő várható. Délelőtt a Dunántúlon, Duna-Tisza közén, később már keletebbre is számíthatunk esőre, a Tiszántúlon zivatarra is. A legtöbb csapadék – több tíz mm – a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon várható.

A szél a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül, a magasabb helyeken megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(met.hu)