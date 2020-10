Újabb 24 halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon, 816 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

816 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 33 114 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 24 beteg – közülük tizenheten hetven év felettiek – így az elhunytak száma 877 főre emelkedett, 9149-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 23 088 fő. Az aktív fertőzöttek 35%-a, az elhunytak 49%-a, a gyógyultak 33%-a budapesti. 656 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen - számolt be szerdán a koronavirus.gov.hu.

A honlapon azt írják,

a járvány második hulláma zajlik Magyarországon.

Fotó: koronavirus.gov.hu

"A kormány célja, hogy az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. A kormány ezért meghosszabbította a járvány miatti határellenőrzést és továbbra is kérjük az általános szabályok betartását" – teszik hozzá.

Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát – olvasható a honlapon.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme.

Hozzáteszik:

Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására.

A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért.

Az iskolákban és óvodákban kötelező a testhőmérséklet-mérés annak érdekében, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjük az óvodák és iskolák zavartalan működését.

Az Operatív Törzs jelenleg 27 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 103 osztálynál és 5 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.

Forrás: koronavirus.gov.hu