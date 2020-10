Blikk: Tolvajbanda tört be Varga Judit sátrába, amikor nyaralt

Családjával kempingezett Varga Judit, amikor a Blikk szerint egy szlovák banda besurrant a miniszteri sátorba. Pár nappal később elkapták a tolvajokat.

Tolvajok kifosztották Varga Judit igazságügyi miniszter sátrát, amikor a Szigetközben kempingezett a nyáron

– írja a Blikk.

️ Ma reggel interjúval kezdtem a napot! Holnap a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában többek között arról is... Közzétette: Varga Judit – 2020. július 25., szombat

A Blikknek a környéken megerősítették, hogy Varga Judit Ásványrárón kempingezett férjével és három gyermekével. Rutinos túrázóként egy fa közelében állították fel sátrukat, napközben pedig élvezték a víziparadicsom adta lehetőségeket. Az igazságügyi miniszter eközben a sátra mellől még rádióinterjút is adott.

Miközben bebarangolták a Szigetközt, az egyik visszaérkezéskor szembesültek a kellemetlen eseménnyel: idegenek jártak a sátrukban.

Bár nem került nyilvánosságra, a faluban azóta híre ment, hogy a miniszter sátrából értékeket loptak, de másokat is megkárosítottak a kempingben

– mondta a Blikknek egy névtelenséget kérő helybéli. Hamar kiderült, egy szlovákiai bűnözőcsoport áldozatai lettek.

A Blikk szerint az az öt szlovák férfi surrant be a miniszteri sátorba is, akiket számos hasonló lopással gyanúsított meg a rendőrség, és augusztus 6-án tetten is érték őket. Pénzt, illatszereket, ruházati termékeket, elektronikus berendezéseket, számítógépeket, parfümöket, táskákat zsákmányoltak – sorolják, de az már nem derül ki, hogy Vargáéktól mit loptak ezek közül.

Fotó: Police.hu

Az elkövetőkön végül a Győr melletti Nyúlon ütöttek rajta. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette:

a rendőrök lopás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt öt férfit fogtak el.

A lap kereste Varga Juditot, ám a miniszter nem kívánt nyilatkozni.

Forrás: Blikk, HVG

Fotó, videó: Police.hu

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás