A fideszes Koncz Zsófia mellett kampányol az X-faktoros Vastag Csaba

Ő biztosan rá húzná az ikszet.

Fontos időközi választás lesz Szerencs körzetében vasárnap, névlegesen a Fidesz kétharmadáról is dönthet a lakosság a környező településeken.

A kormánypárt gőzerővel kampányolt, volt már itt akciós krumplivásár és laptoposztás is, most pedig egy igazi sztár is arcát adta Koncz Zsófia remélt győzelméhez.

A fideszes jelölt ugyanis az X-Faktor 2010-es győztesével Vastag Csabával készített kampányzáró kisfilmet. Nagyon nem kellett győzködni:

Köszönöm szépen Vastag Csabának, hogy első kérésre igent mondott, és mindvégig segítette az emlékvideó létrejöttét

- írta Koncz Zsófia.

A videóban fideszes nagyágyúk is felbukkannak.

A videó itt nézhető meg.