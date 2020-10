Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a részvételi adatok alapján értékelt vasárnap délután Facebook-oldalán.

„Az ellenzéki pártok hajlamosak azt állítani, sőt Bíró László plakátjain is az áll, hogy a mostani időközi választás tétje a fideszes parlamenti kétharmad lebontása. Ez ugyanakkor egy téves állítás, hiszen a kormányerő mögött a választás eredményétől függetlenül továbbra is meglesz a kétharmados parlamenti támogatás, mivel a német nemzetiségi képviselő és az egykori jobbikos, ma már független politikusok a fontosabb döntéseknél rendre együtt szavaznak a Fidesz–KDNP-vel" – írja Deák Dániel.

Hozzáteszi: "Bíró László antiszemita és rasszista botrányai mellett vélhetően az ellenzéki pártok alapállításának hamissága is hozzájárul ahhoz, hogy az eddigi részvételi adatok alapján úgy tűnik, az ellenzék most kevésbé tud mozgósítani. Ezt jelzi például, hogy az ellenzéki vezetésű Tiszaújvárosban délelőtt az átlagnál alacsonyabb, a 13 és 15 órás adatok alapján pedig átlagos a választási részvétel, míg a jobboldali Szerencsen jóval az átlagot meghaladó a részvétel. A kisebb falvak esetében változatos a kép ugyan, azonban itt is inkább a Fidesznek kedvező részvételi megoszlásról beszélhetünk.

Természetesen kijelenteni még semmit sem lehet, hiszen a részvételi adatok megoszlása sokszor becsapós lehet, akár protest szavazatok is lehetnek azok, amelyeket kormánypártinak gondolunk. A körzet korábbi választási eredményei alapján mindenképpen szoros eredményre számíthatunk.

Fontos szempont, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezeléséhez stabil kormányzásra van szükség. Fontos a belpolitikai nyugalom, hiszen csak így tud sikeresen túllendülni az ország a mostani válságon. Ezért ha ezen az időközi választáson a kormánypártok jelöltje győz, akkor nem kell arra számítani, hogy ősszel és télen az ellenzék a tavaszihoz hasonló lendülettel támadja a kormányt a védekezés és az újabb gazdaságvédelmi intézkedések meghozatala során.”

Forrás: Index