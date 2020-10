Az ellenzék a járvány elszabadulásáról kérdezett a parlamentben, az államtitkár válaszul antiszemitának nevezte őket

Heves szóváltások a parlamentben.

Több ellenzéki képviselő is a járvány terjedéséről kérdezte a kormány képviselőit a parlament hétfői ülésén. A kormánypártok szerint minden rendben van, mert a nemzetközi protokolloknak megfelelően folyik a védekezés, és máshol is járvány van. De előfordult olyan is, hogy a fontos kérdésekre politikai kiselőadást kaptak válaszul a képviselők, például a szerencsi időközi eredményéről.

Dömötör Csaba válaszában arról beszélt, hogy az EU-s országok többsége ugyanolyan elvek alapján tesztel, mint Magyarország, ugyanígy csak a tünetekkel rendelkezőket tesztelik ingyenesen. Dömötör is kitért a szerencsi időközi választás eredményeire, szerinte „a baloldal felvállalta az antiszemitizmust”, ennek morális vetületéről pedig „lapítanak”. „Felavatták a baloldali képmutatás szobrát” – mondta Dömötör, aki szerint az ellenzék évek óta szélsőségesekkel és nácikkal riogatja a külföldi közvéleményt, úgy véli, jobb lenne, ha most jeleznék a külföldiek felé, hogy „ezekkel most összefogtak”.

