Világszerte milliók adatait gyűjtötte be egy kínai cég – írta meg a Telex. Az Overseas Key Information Database híre szeptember közepén járta be a világot. Az adatbázist a Shenzhen Zhenhua Data Information Technology nevű, 2017-ben alapított cég állította össze, és a világ számos országának politikusairól, katonai tisztviselőiről, hírességeiről tartalmaz adatokat. A megfigyeltek között 52 ezer amerikai, 35 ezer ausztrál és közel 10 ezer brit személy adatai találhatók meg – és több mint 700 magyaré is.

Több mint hétszáz magyar – köztük politikusok, azok családtagjai, üzletemberek diplomaták, állami cégvezetők szerepelnek a listán, ami néhány hete szivárgott ki egy a kínai államhoz közeli cégtől. Azóta is megy a találgatás, mire kelhettek a kínaiaknak adatok például Botka László feleségéről, vagy Orbán Viktor lányáról.

A listán több millió ember adatai szerepelnek, csakhogy ezek jórészt nyilvános, a neten elérhető információk, összegyűjtve.

A Telex.hu nézett utána, mi lehet a háttérben. Az Overseas Key Information Database-t, azaz az OKIDB, külföldi kulcsinformációs adatbázist a Shenzhen Zhenhua Data Information Technology nevű cég állította össze. Több millió név szerepel rajtuk a világból, politikusok, katonai tisztviselők, hírességek, köztük több mint hétszáz magyar. Azt nem tudni, hogy ki és mire használta az adatbázist, de az biztos, hogy mióta kiszivárgott a lista, minden fellelhető információt töröltek a netről az adatbázis kapcsán.

Eddig az adatok egy százalékát sikerült visszaállítaniuk kiberbiztonsági szakembreknek, így derült fény arra, hogy mi is van benne.

Bár az adatbázis közzétevői egyértelműen szivárogtatásként keretezik a történetet, Keleti Arthur kiberbiztonsági szakértő, az ITBN konferencia alapítója a Telexnek azt mondta, több kutató elképzelhetőnek tart más magyarázatot is:

A szakmában olyan hangokat is hallani, hogy ez az adatbázis valójában nem egy kiszivárogtató által juthatott ki, hanem megtalálták a neten. Van olyan megbízható kutató, aki szerint lehet, hogy ez valójában egy ott felejtett demo adatbázis. Eszerint ez a cég lehet, hogy még csak szeretett volna a hírszerzésnek dolgozni, és előfordulhat, hogy ezzel az adatbázissal akarták demonstrálni, hogy mire képesek, ha megbízzák őket

Közvetlen bizonyíték ugyan nincs, de elemzések azt mondják, a listát előzőleg birtokló cég nagy valószínűséggel a kínai hírszerzésnek dolgozott.

A cég weboldala már nem elérhető szeptember 9. óta, de egy 2019-es archívum azt mutatja, hogy van rajta egy utalás erre az adatbázisra. Ott látszik, hogy a hozzáféréseket kategóriákra bontották: politikai, katonai, médiaszereplők és think tankek. Ez is azt bizonyítja, hogy különböző felhasználású hírszerzési céllal összerakott adatbázisról lehet szó

– mondta Keleti Arthur.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy maga az adatbázis mennyire hasznos vagy veszélyes. A Washington Post például megmutatta egy szakértőnek, aki szerint akadhatnak benne kincsek, de alapvetően nem elég hasznos katonai vagy hírszerzési célokra.

Tartozik viszont egy szoftver az adatbázishoz, amely képes egyedi szűréseket végezni a lista adatain: például amerikai katonai bázisokkal kapcsolatos Twitter-bejegyzéseket térképre helyez és máris követhető a mozgolódás az egyes bázisok környékén.

Az adatbázisban kicsivel több mint 700 magyar található. Több személyhez képet is mellékeltek, illetve található egy leírás és megjegyzések, hogy miért lehet érdekes az illető.

Nem is túl friss az adatbázis: a magyar bejegyzéseket 2018 július–augusztusában hozták létre, és 2018 októberében frissültek utoljára. Szerepel például a listában Apró Antal néhai kommunista politikus, Dobrev Klára DK-s politikus nagyapja, aki 1994-ben halt meg.

A listán szerepel még például:

- Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató

- Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár

- Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója

- Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke

- Hiller István, az MSZP korábbi elnöke, egykori oktatási és kulturális miniszter

- Gyöngyösi Márton, jobbikos európai parlamenti képviselő, a párt elnökhelyettese

- Balázs Péter volt külügyminiszter

A Telex hozzáteszi, hogy Orbán Viktor egyik lányától Botka László feleségéig számos politikusi családtag is szerepel az adatbázisban, de őket nem részletezte a lap, hiszen nem közszereplők. Jelenlegi és egykori diplomaták, állami cégek, intézmények egykori és jelenlegi vezetői is szerepelnek az adatbázisban.

Forrás: Telex, Blikk