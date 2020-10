Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora hétfőn azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól az egyetem pszichiátriai professzorát, Horváth Szatmárt. A felmondás tényét Horváth Szatmár megerősítette a 24.hu-nak, de a részletekről nem nyilatkozott. Rovó László márciusban került be az országos hírekbe, mikor kiderült, hogy ausztriai síelése után nem vonult karanténba, hanem visszatért a munkába és betegeket is operált. Ausztriában ekkor több járványgóc is volt, éppen a síterepek környékén. Ezek után ki is derült Rovóról, hogy koronavírus-fertőzött. A MOK Csongrád Megyei Etikai Bizottságának kezdeményezésére etikai eljárás indult ellene. Itt elfogultság miatt végül nem tárgyalták az ügyet, a csongrádi etikai bizottság tagjai ugyanis Rovó beosztottjai. A Győri Etikai Bizottsághoz került az ügy, amely felmentette a rektort.

A kirúgásról elsőként Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő számolt be Facebook-oldalán.

Kunetz emlékeztetett arra, hogy Horváth Szatmár tölti be a Magyar Orvosi Kamara megyei etikai bizottságának elnöki tisztét. Ez a testület döntött arról, hogy vizsgálatot indít Rovó ellen, miután a gyanú szerint koronavírusosan operált.

Tegnap azonnali hatállyal felmentette állásából Rovó László a Szegedi Tudományegyetem rektora azt a beosztottját, aki egyben a Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei etikai bizottságának az elnöke is. Így kollégájuk szerint az SZTE Pszichiátriai Klinika két héten belül a második, azaz az összes docens orvosát is elvesztette. Két adjunkuts és egy félállású tanársegéd maradt az egyetemi klinikán

A 24.hu emlékeztet, Rovó László márciusban magáncélú utazáson vett részt Tirol déli részén, Sölden mellett. Az osztrák síparadicsom volt az egyik első európai település, amit a gyorsan terjedő koronavírus-járvány miatt lezártak, és felszólítottak minden korábban ott járt turistát, hogy vonuljon karanténba.

A szegedi egyetem rektora ezt nem tette meg, bement dolgozni, sőt műtött is, mielőtt kiderült róla, hogy koronavírus-fertőzött.

A rektor azt hangsúlyozta, orvosként nem tapasztalta a vírus jeleit magán, és az sem bizonyítható, hogy az külföldön került a szervezetébe, elképzelhető, hogy Szegeden fertőződött meg, fül-orr-gégészként egyébként is gyakran kerül kapcsolatba felsőlégúti fertőzésekkel.

Azt nem lehet mondani Rovó Lászlóra, hogy nem tartja a szavát. Ő az a rektor, aki karantén helyett operálni vonult, majd kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. Megígérte, hogy megkérdezi a munkatársait, akik a Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Etikai Bizottságában dolgoznak, hogy hogyan indulhatott ellene etikai vizsgálat, azért mert a Dél-Tiroli síelés, után karantén helyett a műtőbe vonult.

Rovó egy júniusban a Hír Tv-nek adott interjúban valóban kilátásba helyezte, hogy kérdőre vonja beosztottait a vizsgálat megindítása miatt, hiszen az eljárás igazolta, hogy nem veszélyeztetett és fertőzött meg senkit. Furcsállta, hogy beosztottai a vizsgálat indítása helyett nem kérdezték meg őt az ügy körülményeiről. Az interjúban utalt arra, a támadások hátterében állhat az is, hogy az önkormányzati választás előtt a várost vezető Botka László kormánypárti kihívóját támogatta. És bár magánemberként lezártnak tekinthetné az ügyet, nem engedheti, hogy a Szegedi Tudományegyetem körül bizonytalanságot keltsenek, ezért vizsgálatot indított, ami „a bűncselekmények határát súroló” megállapításokra jutott, ezek nyomán feljelentéseket tett, mivel az egészségügyi személyes adataival visszaélhettek – mondta Rovó.

A Horváth Szatmár vezette csongrádi testület egyébként – bár eldöntötte, hogy a kamarának foglalkoznia kell az üggyel – összeférhetetlenség miatt nem kezdte meg a vizsgálatot, hanem átadta azt a győri etikai bizottságnak, amely felmentő határozatot hozott az ügyben, mondván, a rektor nem követett el mulasztást.

A felmondás tényét Horváth Szatmár megerősítette a 24.hu-nak, de a részletekről nem nyilatkozott.

