Orbán volt minisztere szívesen lenne az ellenzék miniszterelnök-jelöltje

Nagyinterjút adott a 24.hu-nak Pálinkás József, aki a napokban jelentette be, hogy új pártot alapít.



Fotó: MTI/Soós Lajos

Pálinkás korábban Orbán Viktor államtitkára volt már az első Fidesz-kormányban, 1998-ban oktatási miniszter lett, később pedig országgyűlési képviselő. Majd a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét töltötte be 2008-2014 között.

A politikába visszatérő Pálinkás a lapnak azt mondta, amennyiben más pártok is támogatják a jelöltségét,

nem zárkózik el attól, hogy megmérettesse magát, és esetleg ő legyen Magyarország következő miniszterelnöke.

Frissen alapított pártjáról is beszélt, Pálinkásék egyelőre tizenketten vannak, de már sokan jelezték, hogy csatlakoznának az Új Világ Néppárthoz. Az elsők között lépett be a volt SZDSZ-es külpolitikus Szent-Iványi István, Lantos Gabriella egészségközgazdász és a volt LMP-s Ábrahám Júlia, rajtuk kívül Fekete László, Stelli Kiss István, a volt MDNP-s Radnai Ferenc, Horváth Tamás író, Reichert János publicista, a volt KDNP-s Sós Károly, Szládek István vállalkozó és Borsi Endre is ott van már.

A párt mottója, hogy nem soha meg nem térülő presztízsberuházásokba, piramisokba akarnak befektetni, hanem

az emberbe, az oktatásba, az egészségügybe és a technológiába.

Pálinkásék részt kívánnak venni az ellenzéki listaállításban, és osztják azt a nézetet, hogy minden körzetben egy kihívója legyen a kormánypárti jelöltnek.

(24.hu)