Orbán Viktor maga jelentette be még szeptemberben az állami rádióban, hogy előző este felhívta Donald Trump, akivel – mint mondta – csaknem baráti a viszonya. Most az is kiderült, a kormányfő vacsorázni készült, amikor megcsörrent a régi Nokiája.

David Cornstein, az Egyesült Államok nemrég leköszönt budapesti nagykövete a Népszavának adott interjúban mesélt arról, hogy

Néhány hete az Ovális Irodában adtam át a lemondólevelemet az elnöknek, aki beszélgetés közben egyszer csak azt mondta, hívjuk föl Viktort! Kiderült, hogy éppen a konyhájában volt.

Ilyen dolgok nem szoktak csak úgy megtörténni az államok vezetői között – fogalmazott Cornstein a lapnak.

A Blikknek ezután a jelenleg Brüsszelben tárgyaló Orbán Viktor mesélte el a történetet, és megerősítette, valóban éppen a konyhájában volt Trump hívásakor.

Épp a konyhában ügyködtem, melegítettem a vacsorát

– nyilatkozta a Blikknek Orbán Viktor.

Feleségem, Anikó saját termesztésű alapanyagokból készült, Európa-bajnok lecsóját kevergettem, amikor megcsörrent a telefonom. Trump elnök volt a vonal végén.

„Hogy vagytok ti ott Magyarországon?” – szólt a kagylóba, majd aktuális témákról kezdtünk beszélgetni. Érdeklődtem az amerikai kampány állásáról. Azt mondta, éles a kampány, de nyerni fog.

Szó esett a járványról is, a két politikus tájékoztatta egymást, miként küzdenek a saját országukban.

Arról érdeklődtem, hogy állnak a vakcinakutatással.

Azt felelte:

biztatóan.

Megkérdeztem, hogy Amerikán kívüli országok is hozzájuthatnak-e majd, ha az Egyesült Államokban lesz előbb vakcina, Trump megnyugtató választ adott:

Számíthattok rám

Forrás: Blikk, 24.hu, Népszava

Címlapkép: MTI/Soós Lajos