Egyre fontosabbak az online boltok – íme 8 tipp a biztonságos rendelésért

Egy hazai felmérés szerint a válaszadók fele már most többet költ divatcikkekre az interneten, mint a hagyományos üzletekben – ez a jelenlegi helyzetben biztonságosabb opciónak tűnik, azonban ennek a vásárlási módnak is megvannak a maga kockázatai.

Fotó: Pixabay

Az év utolsó szakaszába értünk, és vele együtt eljött az őszi kuponnapok, leárazások ideje, melyet nemsokára a Black Friday akciók, majd az ünnepi ajánlatok követnek.

Ha nem vagyunk elég figyelmesek, igencsak kellemetlen következményekkel találhatjuk szemben magunkat. Lehet, hogy a csomag, amit kifizettünk, sosem érkezik meg, vagy rossz kezekbe kerülhetnek az óvatlanul begépelt adataink, de a legrosszabb esetben akár a bankszámlánkat is kiüríthetik. Az ESET szakemberei segítenek felismerni a leggyakoribb átveréseket, és összegyűjtötték a legfontosabb tippeket, hogy zökkenőmentesen vásárolhassunk az interneten.

Mire figyeljünk?

Csaló hirdetések: egész évben találkozhatunk velük, de a szezonális akciók idején még inkább megszaporodnak. Gyakran a közösségi oldalakon, feltört fiókokon keresztül terjednek, és általában kattintás után egy olyan hamis oldalra vezetnek, amelyek nem létező termékeket hirdetnek, vagy ahol kártevővel is megfertőződhet az eszközünk.

Hamis webshopok: gyakran lemásolják az ismert webshopok megjelenését, így elsőre megbízható áruház látszatát keltik, miközben hatalmas kedvezményekkel csalogatják a vásárlókat. Általában csak bankkártyával tudunk fizetni, azonban az összeg levonása után hiába várjuk a csomagunkat, lehet, hogy sosem fog megérkezni, vagy ha mégis, akkor egy kétséges minőségű terméket kapunk. Október elején a Fogyasztóvédelem olyan csaló webáruházakra figyelmeztetett, amelyek álhírekkel próbálták megtéveszteni a magyar vásárlókat.

Hamis ajándékkártyák és kuponok: ebben az esetben szintén nagy kedvezmények, kuponok és ajándékkártyák ígéretével próbálnak rávenni minket a kattintásra, amellyel egy adathalász oldalra kerülünk, de akár banki trójai vagy billentyűzetfigyelő vírus is letöltődhet a gépünkre. Itthon már több nagy üzletlánc nevével visszaélve terjesztettek hamis kuponokat, a napokban épp a Penny Market hívta fel a vásárlók figyelmét egy hamis, vélhetően adathalász célú nyereményjátékra, amely 7000 Ft-os Penny ajándékkártyát ígér egy kérdőív kitöltésért. Augusztusban pedig a Tesco nevével éltek vissza a csalók, akik egy nyeremény telefonért cserébe próbáltak SMS-ben adatokat és pénzt kicsalni a vásárlóktól.

Hogyan vásároljunk biztonságosan?

1. Lehetőleg megbízható, ismert áruházakból rendeljünk. Tartózkodjunk az arctalan, furcsa nevű oldalaktól, amelyekről még sosem hallottunk, gyanúsan nagy kedvezményeket kínálnak, illetve az ügyfélszolgálatot egy ingyenes, például gmail-es email címről látják el.

2. Ha egy túlságosan vonzó ajánlattal találkozunk, ne kattintsunk rá a megadott linkre, inkább keressük fel az áruház hivatalos weboldalát, és ellenőrizzük, hogy tényleg létezik-e az akció.

3. Figyeljünk arra, hogy a weboldal címeket pontosan, helyesen írjuk be, különben más áruházakat lemásolni próbáló, megtévesztő webshopokban találhatjuk magunkat.

4. Mielőtt bármilyen adatot megadnánk a rendelés során, bizonyosodjunk meg róla, hogy az oldal HTTPS titkosítást használ, így minden információ, amelyet megadunk (például a bankkártyánk adatai) titkosítva „utazik”. Ezt a böngésző címsorában lévő lakat jel jelzi. Fontos tudni, hogy ezt azt jelenti, hogy a kapcsolat biztonságos, ugyanakkor nem garantálja, hogy maga a webáruház megbízható.

5. Vásárláskor használjuk az otthoni vagy a munkahelyi hálózatot, vagy ezek hiányában a mobilnetünket. Sosem jó ötlet nyilvános WiFit használni a vásárláshoz, mivel ezeknek a nagy részre nem biztonságos. Egy nyílt, elavult titkosítást használó vagy titkosítatlan kapcsolaton keresztül illetéktelenek rögzíthetik az online tevékenységeinket, vagy el is lophatják az adatainkat.

6. Készítsük fel az eszközünket is a vásárlásra: telepítsünk rá megbízható, folyamatosan frissülő biztonsági programot, amely netbank- és tranzakcióvédelemmel is rendelkezik. Mindig frissítsük az operációs rendszert és a telepített programokat is a legújabb verziókra, így minimalizálhatjuk a kártevők bejutásának esélyét.

7. Használjunk virtuális bankkártyát, amelyre csak a vásárlás előtti pillanatban utaljuk át rá a szükséges összeget.

8. Minden fiókunkban – de főleg a banki, email és közösségi oldalakon – használjunk komplex, egyedi jelszavakat, és kapcsoljuk be a kétfaktoros azonosítást, amely egy plusz védelmi réteget ad a jelszavunk feltörése esetén.

Piac&Profit