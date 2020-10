Trump leidiótázta saját járványügyi tanácsadóját, eközben 48 államban emelkedik a fertőzöttek száma

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatainak tanúsága szerint az Egyesült Államok 48 tagállamában folyamatosan emelkedik a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek és a Covid-19-ben megbetegedettek száma.

A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, mindenütt másutt folyamatosan romlik. Hétfő esti adatok szerint az országban 8,1 millióra nőtt a regisztrált fertőzöttek, és a 219 ezret is meghaladja a járvány halálos áldozatainak száma.

Míg szeptember elején naponta átlagosan 34 ezer új fertőzést regisztráltak, addig ez a napi átlag mostanra 55 ezerre ugrott. Sőt, pénteken meghaladta a 70 ezret is. Különösen sok az új fertőzött Coloradóban, Észak-Dakotában, Észak-Karolinában, Idahóban, Indianában, Minnesotában, Nyugat-Virginiában, Új-Mexikóban, Wisconsinban and Wyomingban.

Wisconsinban egy bíró visszaállította Tony Evers kormányzó korábbi rendeletét, amely korlátozza a zárt térben – éttermekben, bárokban – egyidejűleg jelenlévők számát. A kormányzó rendeletét október elején néhány bár- és étteremtulajdonos támadta meg, és akkor egy bíró fel is függesztette a rendelkezés érvényességét.

Új-Mexikóban Michelle Lujan Grisham demokrata párti kormányzó arra figyelmeztetett: ha a járvány a jelenlegi ütemben terjed, akkor az állam egészségügyi forrásai és ellátórendszerei nem lesznek elegendőek a fertőzöttek és a betegek ellátására.

New York Brooklyn negyedében hétfőn csak korlátozott számú vendég, a családtagok tartották meg a szatmári rabbi, Zalman Teitelbaum unokájának esküvőjét, miután Andrew Cuomo, az állam kormányzója még a hét végén megtiltotta több ezernyi vendég meghívását. A kormányzó – valamint Bill de Blasio, New York város polgármestere – és az ortodox zsidó közösségek között jó ideje feszült a viszony a járvány miatt. A New Yorkban élő ortodox közösségek egy része nem akarja tiszteletben tartani a járvány miatti fokozott óvintézkedéseket. Cuomo kormányzó még a múlt héten közölte, hogy amennyiben a zsidó vallási iskolák (jesivák) és az állami iskolák nem tartják tiszteletben az elrendelt bezárásokat, megvonják tőlük az állami támogatást. Cuomo akkor azt is kijelentette, hogy New York városában jelenleg az ortodox zsidó közösségek járulnak hozzá leginkább a járvány terjedéséhez.

Bár a koronavírus-járvány mindenütt új erőre kapott, Donald Trump elnök egy hétfői kampányrendezvényen mégis arról beszélt, hogy szerinte "az amerikaiak belefáradtak a járványba". Hétfőn került nyilvánosságra a kampánycsapata tagjaival hétfőn reggel folytatott beszélgetésének néhány részlete is, amelyben mások mellett Anthony Faucit, a Fehér Ház járványügyi tanácsadó csapatának tagját, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) vezetőjét ostorozta.

Az embereknek elegük van abból, hogy Faucit és ezt a többi idiótát hallgassák

- mondta állítólag Trump. Ezzel elemzők szerint valószínűleg Fauci vasárnap este, a CBS televízió 60 perc című, heti magazinműsorában elhangzott interjújára utalt. Az interjúban a járványügyi szakember a többi között élesen bírálta azt a kormányzati álláspontot, miszerint a járványnak hamarosan vége. Elemzők ezzel kapcsolatban emlékeztettek arra, hogy az elnök újraválasztási kampányának jó néhány reklámjában felhasználják Fauci egyik-másik, Trumpra nézve pozitív megjegyzését. Maga Fauci nyilvánosan tiltakozott nevének kampánycélokra történő felhasználása ellen.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com