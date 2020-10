Az ellenzéki összefogást hangsúlyozta a DK születésnapi ünnepségén

Az ellenzéki összefogást hangsúlyozták, illetve a Demokratikus Koalíció történetét elevenítették fel a DK politikusai a párt kilencedik születésnapja alkalmából rendezett szombati ünnepségen, amelyet a járványhelyzet miatt online tartottak meg.

A kisfilmekben bejelentkező megszólalók közül elsőként Dobrev Klára, a DK EP-képviselője beszélt, aki azt mondta, hogy a tavaly október 13-i önkormányzati választáson nem csak maguknak, de az egész világnak bebizonyították, hogy ha összefognak, akkor képesek győzni. A teljes ellenzéki összefogás tíz év után először mért komoly vereséget az Orbán-rendszerre – tette hozzá.

A politikus úgy fogalmazott: nemcsak Budapesten, hanem az ország egy jelentős részében is győztek, megyei jogú városok és kisebb települések sorát hódították el a Fidesztől. Hozzátette, azóta azt is bebizonyították, hogy nemcsak kampányolni és győzni képesek együtt, hanem kormányozni is, még ha jelenleg csak városokat és kerületeket irányítanak.

A DK-s polgármesterek és ellenzéki kollégáik együtt legyőzték az akadályokat, még annak ellenére is, hogy "kormányzati ellenszélben, megszorításokkal dacolva kellett dolgozniuk", és sokszor a "kormány helyett is vigyáztak az országra" – jelentette ki Dobrev Klára.

Az EP-képviselő azzal foglalta össze mondanivalóját, hogy összefogtak és győztek, mert ez volt a változást hozó recept egy éve, és ez lesz a recept 2022-ben is. A közös listából lesz közös győzelem, a közös győzelemből lesz közös Magyarország – szögezte le.

A DK polgármesterei rövid videóüzenetekben jelentkeztek be, ahol az általuk elért eredményeket sorolták fel, szintén azt hangoztatva, hogy összefogtak és győztek. A kisfilmekben megszólalt Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi, Tóth József polgári, László Imre újbudai, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Baracskai József zalaszentgróti, Kiss László, óbudai és Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke két kisfilmben saját politikai pályafutását, valamint a párt történetét elevenítette fel miniszterelnökké választásától a 2006-os választási győzelmen, az őszödi beszéden és lemondásán keresztül egészen a DK megalapításáig és mai helyzetéig.

David Maria Sassoli, az Európai Parlament elnöke szintén videóüzenetben köszöntötte a DK-t. Az olasz politikus azt mondta, hogy a Demokratikus Koalíció fiatal párt, amely az elmúlt években jelentős sikereket ért el. Hozzátette, hogy a DK elkötelezetten és szilárdan támogatja az Európa-párti szellemiséget.

(MTI)

(Fotó: DK/Facebook)