A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.

A TV2 műsorának, a Dancing with the starsnak az elején jelentkezett be telefonon a műsor egyik szereplője, Marsi Anikó, hogy elmondja: pozitív lett a koronavírus tesztje, ezért nincs ott a színpadon. A Tények műsorvezetője egyébként jól érzi magát,

arra hívta fel mindenki figyelmét, hogy vigyázzanak egymásra, tartsák be a szabályokat.

Szintén pozitív lett a tesztje a műsor egy másik szereplőjének, Osvárt Andrea színésznőnek.

Ő is tünetmentes.

A műsor az Egyesült Államokban már több tucat évadot megért, Magyarországon ez az első széria.

Forrás: 444, HVG