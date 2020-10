Több mint 18 ezren írták alá az egészségügyi szakdolgozók tiltakozó petícióját

A petíciót aláírók azt szeretnék elérni, hogy a szolgálati jogviszonyról szóló törvény ne vonatkozzon a szakdolgozókra.

Már több mint 18 ezren írták alá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara petícióját, mert az aláírók azt szeretnék elérni, hogy a szakdolgozókra ne terjedjen ki az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény hatálya.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.com CCO

A jogszabály alapján ugyanis az ápolókat is áthelyezhetik akár 2 éves időtartamra is más intézménybe, többen a Facebookon is tiltakoznak ez ellen – adta hírül az RTL Klub Híradója.

A Híradó videója szerint ez utóbbi – hogy a Facebookon egyes egészségügyi dolgozók Free EÜ-s profilkép-módosításokat eszközölnek – nem tetszett egy vidéki kórházigazgatónak, aki körlevélben írta meg, hogy méltatlannak tartja a dolgozók politikai megnyilvánulásait, különösen ezeket a profilkép-módosításokat.

Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Híradónak elmondta, máshol is vannak ilyesféle reakciók a Free EÜ-feliratokra,

Az RTL Klub megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ahonnan azt a választ kapták, hogy zajlik a szakmai párbeszéd a rendeletekről. A minisztérium azt is közölte, hogy négy lépcsőben 72 százalékkal nő a szakdolgozók bére, és a bérfejlesztés már folyik.