Az egészségügy felkészült, a szükséges magas szintű orvosi ellátást mindenki meg fogja kapni, amely a gyógyulásához szükséges. A kórházakban intenzíven zajlik a munka – hangzott el az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján. A járvány első hullámában az idősek voltak érintettek, a második elején a fiatalok, most pedig inkább a középkorúak – közölték a sajtótájékoztatón.

2079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 63 642 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 63, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 1535 főre emelkedett, 16 646-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 45 461 fő. 2891 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

"A járványgörbe ellaposítására akkor van esély, ha mindenki betartja a járványügyi intézkedéseket. Kerülni kell a felesleges kontaktusok számát a következő időszakban"- mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az Origo beszámolója szerint.

Hozzátette:

Fokozatosan kényszerülnek szigorítani a szabályokat, de a lényeg marad: a maszkviselés, a kézmosás, a távolságtartás és a felületek fertőtlenítése

Müller Cecília felhívta a tömegrendezvényeken részt vevőket, hogy tartsák be a szabályokat: külön felhívta a figyelmet a múlt pénteken szigorított maszkviselési szabályokra.

Az iskolákban folyik a fertőtlenítő takarítás, ahol korábban volt fertőzés, ott a honvédség járványügyi bevetési csoportja is dolgozik.

Müller Cecília azt ígérte, mindenki meg fogja kapni a megfelelő kórházi ellátást. Azt kérte, hogy

ettől függetlenül mindenki igyekezzen csökkenteni a kontaktusok számát, és ne vegyen részt olyan rendezvényen, amin nem muszáj.

A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a korcsoportok között is változás figyelhető meg. Az elmúlt héten 641 15 évesnél fiatalabbnál találtak pozitív mintákat, azonban a középkorúakra, illetve az idősebbekre is egyre jobban átterjed a vírus.

Müller Cecília először beszélt területi adatokról, ezeket a hivatalos közlésekből is ki szokták hagyni, kérdésre sem árultak el aktuális megyénkénti adatokat

- teszi hozzá a 24.hu.

Budapesten kívül, Pest, illetve Borsod megyében találták a legtöbb fertőzött az elmúlt héten

- derült ki a tiszti főorvos szavaiból. Azt is elárulta, hogy

Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém, és Zala megyében terjed a leggyorsabban a vírus, ezekben a megyékben megduplázódott egy hét alatt a fertőzöttek száma.

Egyedül Somogyban tűnik úgy, hogy lassul a vírus. Az összesített számokat nézve a főváros és Győr-Moson-Sopron megye érintett a legjobban, de magas a fertőzöttek száma Nógrád megyében, míg a legalacsonyabb Békés, Tolna, illetve Bács-Kiskun megyébe

Nem látjuk, hogy mikor következik be a számok megnyugvása

– mondta az RTL Híradó kérdésére Müller Cecília.

Arra nem válaszolt, hogy milyen járványügyi számoknál szigorítanak legközelebb, csak azt mondta, „szigorítani kell, ha arra szükség van”. Azzal fejezte be, hogy a szigorítás nem helyettesíti a szabályok betartását, az egyéni felelősséget.

Nem károsítja a magzatot, ha koronavírusos az édesanya

Abban az esetben, ha egy kismama fertőzött, akkor mindenképpen tájékoztassák az őt gondozó orvost

- mondta kérdésre Müller. Nyilvánvalóan az általános szabályok rájuk is vonatkoznak.

Úgy tűnik, hogy nem bántja a koronavírus a magzatot, és nem okoz fejlődési rendellenességet.

"Nem írtak le egyetlen olyan adatot sem, amely azt bizonyítaná, hogy a magzatot károsan befolyásolta az édesanya fertőzöttsége. A szoptatás időtartama alatt nem az anyatejjel terjed a vírus, hanem az édesanyának kell betartania a higiénés szabályokat, így javasolt a maszkviselés és a sűrű kézfertőtlenítés" – mondta az országos tisztifőorvos az Origo beszámolója szerint.

Forrás: 24.hu, Origo

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán