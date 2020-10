A kormány az előző évekhez hasonlóan idén is 1,3 millió adag, három vírustörzset tartalmazó magyar vakcinát (3Fluart) gyártatott le. Az állam emellett azt az eredetileg a gyógyszertáraknak szánt 100 ezer négykomponensű oltást (Vaxigrip Tetra) is megvásárolta a Sanofitól, amelyet a 3 évesnél kisebb gyerekeknek és a várandós nőknek lehet beadni. Azóta a miniszterelnök, a kormányszóvivő és az országos tisztifőorvos már számos alkalommal elmondta, hogy az oltás mindenki számára ingyenes. Most azonban kiderült: várólistás lett a kormány által reklámozott ingyenes influenzaoltás.

Sok háziorvosi praxisban beadták a rászoruló idős vagy krónikus betegeknek a magyar influenzavakcinából kapott első készleteket, és most az orvosok egyelőre hiába várnak utánpótlásra – számolt be kedden a Telex. Az egyik háziorvos a lapnak azt mondta: a korábbi évekhez képest ötször-hatszor annyi betege kér most oltást, de nem tud mit tenni, egyelőre várólistára írja a neveket. Van olyan praxis, ahol még elérhető a vakcina, máshol az orvos azzal nyugtatja a betegeit, hogy jönnek majd új készletek, és bőven lesz idő novemberben oltani.

A kormány szerint tudnak venni és gyártani is plusz vakcinát, a Sanofi viszont a Telexszel azt közölte:

ők már nem fognak újabb készleteket szállítani a saját négykomponensű oltásukból.

A helyzetet egy háziorvos így írta le a Telexnek:

Az elosztásakor első körben max. 200 db oltóanyagot igényelhetett minden háziorvos... ezt a 200 db-ot az meg is kapta, aki az első nap délelőttjén ment az oltásokért, aki viszont aznap délután, annak már csak 100 db jutott, mondván, hogy »nem gondoltuk, hogy minden háziorvos kérni fogja a 200 db-ot«

Mivel a háziorvosok is tisztában voltak azzal, hogy ez a mennyiség korántsem lesz elég mindenkinek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait követve prioritási listát állítottak fel: az első adagokból a 60 év feletti és a rizikócsoportba tartozó, krónikus, daganatos, szív-, tüdő-, vese- vagy cukorbetegeket oltják be.

Fiatal, egészséges pácienseknek egyelőre azt javasolják, várjanak türelemmel.

Egy háziorvos azt mondta a Telexnek:

A kormányzati kampány miatt az emberek tömött sorokban jönnének oltatni. Olyanok jelentkeznek nálam, és kérik az ingyenes oltást, akiket évek óta nem láttam. Eddig a kb. 2000 páciensem közül éves szinten 150-180-an kértek oltást. A mostani érdeklődést látva idén 5-6-szor több vakcinára lenne szükség

Ő nem tud mit tenni, várólistát állított fel az oltásra.

Az egyik orvos már olyan hivatalos választ is kapott a tisztiorvosi hivataltól, amelyben nem tagadják, hogy átmenetileg elfogyott a vakcina:

Tájékoztatjuk Önök(et), hogy a 3Fluart oltóanyag jelenleg elfogyott. Kérjük szíves türelmüket, plusz adagok megrendelése a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé a múlt héten megtörtént, érdemi választ erre még nem kaptunk. Kérjük, hogy további értesítésig ne kérjenek oltóanyagot ill. időpontot. Megértésüket köszönjük!

A Telex hozzáteszi, hogy

egészen más a helyzet a másik vakcinával, a Vaxigrip Tetrával.

Ez nemcsak abban különbözik a magyar vakcinától, hogy három- helyett négyfajta influenzavírus ellen nyújt védelmet, hanem abban is, hogy csak hasított és nem teljes vírust tartalmaz, ezért kisebb eséllyel okoz lázat.

Ebből csak 100 ezer adag érkezett Magyarországra, de a cég a kormány kérésére a teljes készletet a Nemzeti Népegészségügyi Központnak adta el, hogy azt a valóban rászoruló, 6-36 hónapos kisgyermekek, valamint a terhes és szoptató nők kaphassák meg ingyen.

A Vaxigrip ezért sem a patikákban, sem a fizetős oltóközpontokban nem érhető el.

A kérdés ezután az, hogy ha a 100 ezer oltás kevésnek bizonyul, szükség esetén tudnak-e újabb kontingenst gyártani és szállítani Magyarországra. Asztalos Andrea, a Sanofi kommunikációs igazgatója a Telex kérdésére ezt válaszolta:

Sajnos azt kell megerősítenem, hogy nem látunk esélyt további szállítmányra ebben az influenza szezonban. A gyártás tervezése tavaly októberben indult a mostani szezonra, amikor még nem lehetett látni a koronavírus járvány okozta megnövekedett oltási igényt. A vakcina biológiai készítmény, melynek gyártási technológiája nem teszi lehetővé a rövid távon történő előállítást

