Covid-kórházzá alakítják át a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikáját

A pszichiátriai és a neurológiai klinika is fel van készülve a covidosok fogadására.

Két lépcsőben részben kiürítik és teljes egészében koronavírusos betegek ellátására szervezik át a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáját, illetve a vele egy épületben működő Neurológiai Klinikát. A tervek szerint a két intézmény már a jövő hét elején fogad koronavírusos betegeket.

A két klinika a VIII. kerületben, a Balassa utca 6. szám alatt működik, és a pszichiátriai és a neurológiai klinika is fel van készülve valamelyest covidosok fogadására, hiszen mindkét klinikán láttak el koronás pszichiátriai és neurológiai betegeket eddig is. A változás most az lesz, hogy az épületet covidos, nem pszichiátriai és nem neurológiai betegek fogadására is alkalmassá teszik.

A nem koronás pszichiátriai ellátás a korábbi Rókus kórházba költözik át, amely már Szent Rókus Klinikai Tömb néven a Semmelweis egyetemhez tartozik. A Neurológiai Klinika betegeinek ellátását a jelenlegi helyszínhez közeli Külső Klinikai Tömbbe helyezik át.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(telex.hu)