Varga Judit férje és gyermekei is koronavírusosak

Varga Judit közösségi oldalán jelentkezett a karanténból. Bejegyzéséből kiderült, mind az öten pozitív teszteredményt produkáltak.

Ahogy korábban már mi is beszámoltunk róla: elkapta a koronavírus Varga Judit. Az igazságügyi miniszter most egész családjával karanténban van. Legutóbbi bejegyzéséből az is kiderült, hogy mindannyian fertőzöttek.

Köszönet a rengeteg jókívánságért, tanácsért és a ránk gondolásért! Ugyan mind az öten pozitívan, de talán már jó úton a... Közzétette: Varga Judit – 2020. október 26., hétfő

„Öröm az ürömben, hogy a karantén lassan csordogáló napjain sok olyan dologra is jut most itthon idő, amire normál körülmények között nem szokott” – vélekedik bejegyzésében Varga.

Címlapkép: Facebook/Varga Judit

(atv.hu)