Különleges helyzet különleges döntést igényelt – közölte szerda délelőtt Facebook oldalán Karácsony Gergely.

Szerdán vonta volna vissza a közgyűlés a maszkviselési rendeletet: a korábbi fővárosi rendeletet felülírja a kormányrendelet, az van érvényben.

Több közgyűlési tag is koronavírusos, így határozatképtelenség miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára tervezet ülése, pedig fontos döntést kellett volna hozni egy alaptörvénybe ütköző fővárosi rendelet visszavonásáról – írta meg az Index.

Határozatképtelenség miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára tervezett ülése. Különleges helyzet különleges döntést igényelt

– közölte Karácsony Gergely közösségi oldalán. A főpolgármester emlékeztetett rá, hogy több polgármester igazoltan koronavírus-fertőzött, más képviselők karanténban vannak, illetve van, aki a teszteredményére vár.

A közgyűlést a lehető legkorábbi időpontban pótoljuk

– tette hozzá.

Kedden jelentette be a Facebook-oldalán Pikó András, a VIII. kerületének polgármestere, hogy elkapta a koronavírust, a csepeli polgármester, Borbély Lénárd pedig szintén a közösségi oldalán írta meg hétfőn: állapota romlott azután, hogy elkapta a vírust, és oxigénnel segítenek neki. Csepelen az alpolgármester, Ábel Attila is koronavírussal fertőződött meg, de az elmúlt napokban több politikusról, önkormányzati képviselőről is kiderült, hogy pozitív lett a tesztjük.

Karácsony Gergely a járványügyi helyzetre való tekintettel egy olyan jogszabály-módosítást kezdeményezett a kormánynál, ami lehetővé tenné a fővárosi közgyűlés megtartását online formában.

Emellett olyan jogszabálymódosítást kezdeményeztem a kormánynál, ami lehetővé teszi a fővárosi közgyűlés megtartását online formában. A mára tervezett döntéseink közül a maszkviselési rendelet visszavonása kapott nyilvánosságot, a korábbi fővárosi rendeletet felülírja a kormányrendelet, az van érvényben. Továbbra is fontos és indokolt a szabályok betartása, hogy vigyázzunk magunkra, egymásra és szeretteinkre. Erre kérek mindenkit. A járványhelyzet súlyosbodása minden döntéshozótól felelős hozzáállást, időnként nehéz döntéseket, tiszta kommunikációt és a szakértők javaslatainak komolyan vételét követeli meg. Mi ehhez tartjuk magunkat.

– fogalmazott Karácsony Gergely a közösségi oldalán.

A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak

Az Index hétfőn írta meg, hogy alaptörvénybe ütközik a Fővárosi Önkormányzat rendelete, amelyben a járványügyi védekezést és a maszkviselést szabályozzák. A kormányrendelettel szemben, amely meghatározza a közösségi együttélés új alapvető szabályait, több ponton is ellenmondást tartalmaz, így a rendelkezés sértheti a jogrendszerünk egyik alapját, a jogforrási hierarchiát.

A Fővárosi Önkormányzat enyhébb maszkhasználati rendelete szeptember óta ütközik a hatályos kormányrendelettel, amely szigorúbban szabályoz.

Az önkormányzati előírásban az szerepel, hogy sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel teljes egészében és folyamatosan el kell fedni az arcot. A kormányzati viszont azt írja elő, hogy „a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles (…) orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil- vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje”.

Ez alapján az önkormányzati rendelet ellentétes tartalmú a jogforrási hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő kormányrendelettel.

Az önkormányzati rendelet esetében a nyilvánvaló ellentétek lehetséges oka, hogy az önkormányzat korábban alkotta meg a rendeletét, mint hogy a kormány módosította volna az erre vonatkozó szabályokat. Az utolsó fővárosi módosítás kihirdetése óta több mint egy hónap telt el, és azóta már többször is módosították a kormányrendeletet.

Forrás: Index

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán