A pénteken távozó amerikai nagykövet szerint nincs semmi baj a magyar demokráciával. Orbánt barátjának, Trumpot csodásnak tartja David B. Cornstein.

Az Egyesült Államok pénteken távozó nagykövete – akit budapesti kollégái a pótolhatatlan humora és a töretlen jó kedélye miatt búcsúztatnak fájó szívvel – az Orbán Viktorral való beszélgetésén túl a magyar–amerikai kapcsolatokról és az amerikai elnökválasztást megelőző közhangulatról is részletesen beszélt a Magyar Nemzetnek.

Szervusz, kedves barátom, hogy vagy?

– így vette fel a telefont David B. Cornstein, akit éppen a Magyar Nemzetnek adott interjúja közben hívott fel a magyar miniszterelnök.

A pénteken távozó nagykövet a lapnak a sajtószabadság magyarországi helyzetét az amerikaival árnyalta. Szerinte a The Washington Post és a The New York Times azért is támadná Trump elnököt, ha feltalálta volna a rák ellenszerét.

Azt mondják, Magyarországon a sajtó inkább konzervatív, mint liberális, mégis minden reggel rengeteg olyan cikket olvasok, amely bírálja a kormányt, illetve az intézkedéseit. Szóval azt gondolom, hogy a sajtószabadság létezik, a médiumok viszont elfogultak, vagy az egyik vagy a másik oldalról, és úgy hiszem, ezáltal a sajtó nem a valós célt szolgálja

- mondta David B. Cornstein. Hozzátette:

Sajnos Amerikában a sajtó rendkívül polarizálttá vált, olyan médium viszont csak nagyon-nagyon kevés van, amely a Trump elnök számára kedvező értelmezési keretben akarja láttatni a világot. Annál a két napilapnál, amelyeket előbb is említettem, nem számít, mit tesz vagy tett az elnök. Egy újságírónak vagy médiumnak azonban az érme mindkét oldalát meg kellene mutatnia…

Ekkor hívta interjú közben a magyar miniszterelnök, aki tudatta vele, hogy kitüntetik.

A nagykövetről ezt követően derül ki, hogy óriási Trump-rajongó.

Teljes őszinteséggel mondom, szerintem egy mesés, fantasztikus és csodálatos elnök volt. Meglátásom szerint egy ország vezetőjének megítéléséhez két szempontot kell figyelembe venni: egy külpolitikait és egy belpolitikait. Ha az első aspektust nézzük, akkor azt elmondhatjuk, hogy az Egyesült Államok biztonságban van, méghozzá nagyobb biztonságban, mint amikor Trump elnök elfoglalta hivatalát négy évvel ezelőtt. Ha pedig belpolitikai aspektusból világítjuk meg a kérdést, akkor azt láthatjuk, hogy a gazdaságunk ennél jobb állapotban már nem is lehetne, nem beszélve a rendkívül alacsony munkanélküliségről.

Ezt követően megismétli, milyen sokat javultak kinevezése óta az amerikai–magyar kapcsolatok.

Ne akarja, hogy sírjak, mert ha csak a távozásomra gondolok, megered a könnyem, de mégis: a távozásom előtt néhány nappal azt mondhatom, hogy a két ország közötti viszony nem is lehetne jobb. És amikor jó a kapcsolat, akkor lehet építkezni és célokat kitűzni.

Joe Biden nemrég egy televíziós szereplése alkalmával a totalitárius rezsimek között emlegette Magyarországot és Lengyelországot. Ezzel kapcsolatban David B. Cornstein a Magyar Nemzetnek elmondta,

amit én tapasztaltam, az egyértelműen az, hogy Magyarország kormánya nem totalitárius. Ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások vannak, szóval az effajta megjegyzéseket egyáltalán nem találtam megalapozottnak.

Újra előkerül az is, amikor Orbán Viktort lecsózás közben hívta fel Trump. Este 9-10 lehetett.

Épp az Ovális Irodában ültünk az elnökkel, ahol bár már sokszor jártam, mai napig hatással van rám a helyszín történelmi jelentősége. Egy rendkívül hosszú, üdítő megbeszélgetést folytattunk Trump elnökkel, aki egyszer csak azt mondta: „oké, akkor hívjuk fel Viktort!” Tudja, azzal a természetességgel, mintha azt mondanám, „hívjuk fel a feleségemet, Sheilát”! Szóval fogtuk magunkat, és felhívtuk Viktort, aki akkor éppen a konyhában tevékenykedett. Magyar idő szerint este 9-10 óra körül lehetett; tudja, a kemény munkanap után Viktor valószínűleg éppen próbálta egy vacsorával lezárni az estét, de aztán csörgött a telefon, és a miniszterelnök azt kérdezte: „ki az?” Erre pedig Trump csak annyit válaszolt: „az elnök”. A magyar miniszterelnök pedig visszakérdezett: „minek az elnöke?” Mire Trump: „Az Egyesült Államok elnöke”. Ez a pillanatkép egy jó látlelet arról, milyen egy létező kapcsolat a világ két országának vezetője között. És amikor ilyen a hangulata egy kapcsolatnak, akkor lehet építkezni. Nagyon aranyos élmény volt.

Forrás: Magyar Nemzet, 24.hu