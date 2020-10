Koronavírus-fertőzésben meghalt az MSZP egyik tagja

Egyre több politikus esik át a fertőzésen, sajnos olyan is van, aki nem élte túl a betegséget.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az ATV Híradó megszólaltatta Komjáthi Imre MSZP-s országgyűlési képviselőt, aki elárulta, jelenleg is vannak tagok karanténban, de már korábban is volt példa rá frakciótagok és vezetők esetében is.

„Sajnos a legszomorúbb az, hogy tagjaink között már halálos áldozatot is szedett a vírus”

– árulta el a képviselő.

Ami a többi pártot illeti, Nacsa Lőrinc, a Fidesz-KDNP szóvivője azt mondta: a frakcióban nem vezetnek arról nyilvántartást, hogy ki van karanténban. Hozzátette, hogy rájuk is ugyanazok a járványügyi szabályok vonatkoznak, mint bárki másra, akiről kiderül, hogy szoros kontaktusba került egy fertőzöttel.

A Miniszterelnökség egyelőre nem árulta el, hogy Orbánt tesztelték-e de például Varga Judit egész családja pozitív lett a napokban. Csepel polgármestere kórházba is került a komolyabb tünetei miatt.

Ellenzéki térfélről többek között Pikó András, Józsefváros polgármestere és Hajnal Miklós, a Momentum politikusa kapta el a vírust, a budapesti közgyűlésben is vannak fertőzöttek. A DK-ban egyelőre nincs fertőzött vagy tesztre váró, hasonlóképpen nyilatkozott a Párbeszéd és az LMP is.

(ATV)