Elkapta a koronavírust Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke – Így éli meg a drámai helyzetet

Karanténba vonul.

Toroczkai László a saját honlapján azt írta, a háziorvos közölte vele, hogy a tesztje pozitív lett, "tehát éppen közelről ismerkedik" a koronavírussal. Megjegyezte, hogy a tesztet két nappal ezelőtt, az első tünetek jelentkezésekor csináltatta, majd önkéntes karanténba vonult.

"Ezúton is szeretném megköszönni az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkáját, hiszen ugyanaz az ember tesztelt, aki vezette a mentőautót, és a laboratóriumokban is megállás nélkül elemzik a mintákat, most már tényleg rengeteg az eset. Hálásan köszönöm a munkájukat" – írta.

Forrás: Blikk/MTI