Több helyen eshet az eső, hajnalban fagy lehet.

A hétvégén is változékony lesz az égkép: napsütéses és borús időre is készülni kell. A hőmérsékletben egyelőre nem lesz jelentős változás, de november elsején néhol gyenge fagy is lehet hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay