Orbán: decemberre lehet meg az első oltás

Hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok, a rendőrség kiemelten fogja ezt ellenőrizni. Áprilisra lehetnek meg a tömeges oltáshoz szükséges oltóanyagok.

Hétfőtől büntetik a maszkviselés szabályai ellen vétőket

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. A hvg.hu cikke szerint a kormányfő elsőként arról beszélt, csütörtökön az uniós miniszterelnökök virológiai megbeszélést tartottak, Franciaországhoz, Belgiumhoz, Ausztriához képest "nálunk a helyzet még istenes".

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A megbeszélésen a védekezés összehangolása is szóba került, ehhez Orbán szerint egyelőre nem fűlik senkinek sem a foga, de dolgoznak az ügyön (határátlépési rendszer összehangolása, információcsere, teszteredmények összehangolása).

A miniszterelnök szerint mindenki szigorít valamin, de a járvbányhelyzet ezzel nincs szinkronban, szerinte pár komoly szabályt kell felállítani, és azokat be kell tartatni. Az egyik ilyen itthon a maszkviselés, ez hétfőtől szigorodik, és ezt a kormányfő szerint be kell tartani. Aki nem tartja be a maszkviselési szabályokat, azokat büntetni fogják, mert azok felelőtlenek és veszélybe sodornak másokat – vélekedett a kormányfő. Hétfőtől a rendőrök bezárhatják az éttermeket, üzleteket, ha nem tartják be a szabályokat, erőből lépnek innentől kezdve – tette hozzá.

Bírja az egészségügyi rendszer, de az átvezénylési szabályokon lazítanak

Orbán Viktor a rádióban úgy vélekedett, az egészségügyi rendszer bírja a terhelést, van elég lélegeztetőgép, orvos és ágy is, az operatív törzsnek átoltási tervet kell készítenie. A kormányfő elmondta, Oroszoroszággal és Kínával is tárgyalnak a vakcináról, így akár többfajta vakcina is lehet itthon, aki amiben bízik, azzal oltathatja be magát. Korlátlan mennyiség nem lesz az elején, a legrászorultabbaknak 2-3 hónapot kell kibírni, de Orbán szerint áprilisban talán már győzelmet lehet hirdetni a járvány ellen.

A műsorvezető influenzaoltásra vonatkozó kérdésére a miniszterelnök elmondta, kétszer annyi van most az oltásból, mint békeidőben szokott lenni.360 ezer vakcinát rendeltek az 1,4 millió meglévő mellé, szerinte az már elég, és van itthon vakcinagyár, ahol már gyártják a koronavírus ellen hatásosnak tűnő remdesivirt, és a favipiravir tömeges beszerzésére is van terv.

Az orvosok helyzete is felmerült a rádióinterjúban, Orbán szerint egy egész ország bízik bennük és remekül küzdenek. Azt elismerte, hogy mindenki fáradt, mindenkinek van valami baja, sokakat kellett átvezényelni, de jelenleg katonai élet van, az orovosok meg tudják, hogy nincs apelláta, ha baj van. Az orvosi béremelés is szóba került, erre Orbán elmondta, dolgoznak a részletszabályokon, jövő hétre lehet döntés, a kirendelési szabályokat pedig humanizálni kell, ebben igazat adott az orvosoknak. A magánpraktizálás, másodállás kérdésére úgy válaszolt a kormányfő, hogy világos szabályok kellenek ennek rendbetételére, méghozzá mihamarabb, szerdán döntenek a kirendelésekről és a háziorvosokról.

A minsizterelnök visszakanyarodott a koronavírus elleni oltóanyag kérdésére is, szerinte, bár biztosat nem lehet mondani, de december végén-január elején jöhet meg az első adag Magyarországra. Ezekből a legveszélyeztetettebbeket – a krónikus betegek és idősek közül – beoltják január környékén, a nagytömegű vakcina valószínűleg áprilisban érkezik.

A magyar pénzügyminiszterek általában csodát tesznek

A költségvetésre is kitértek a rádióinterjúban, Orbán elmondta, Varga Mihály pénzügyminiszternek csodát kell tennie, de általában ez a magyar pénzügyminiszterek sorsa, és valahogy mindig sikerül nekik. Jelenleg van gazdasági visszaesés, bár Orbán szerint már elkezdett visszatérni a korábbi vágányra a gazdaság, és ő optimista, bár pénzügyileg nem lesz könnyű a menedzselése. Fölemlegette az orovosok béremelését és a családtámogatási rendszer új lépéseit is, mint amiket a válság ellenére meg tudtak hozni.

A rádióinterjú végén még kitértek a csütörtököi nizzai merényletre is, ennek kapcsán a kormányfő arról beszélt, a magyarok ismerik a muszlim világot, tisztelik is, de ott, ahol van. Az afriakaiak jövője Afrikában van, a magyaroké meg Magyarországon – vélekedett Orbán, majd felhozta, hogy a magyar ellenzék bevándorláspárti.