Minderről Dr. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő számolt be. Hozzátette: "Vagy bezárjuk a sulikat, vagy maszkban lesz ott mindenki".

Dr. Kunetz Zsombor Facebook-oldalán számolt be arról, hogyan helyezték mindössze kettő és fél órára karanténba iskolás gyerekét – írta meg a 24.hu pénteken.

Kunetz gyermekének osztálytársa október 6-án lett beteg, de október 12-éig tartott, hogy leteszteljék koronavírusra és annak eredménye is legyen. Az intézmény számára ekkor derült ki, hogy lett egy tanulójuk, aki elképzelhetően még két másik gyereket is megfertőzhetett, mert abból az osztályból még két gyerek tesztje is pozitív lett később.

Ahogy megtudtuk azt, hogy a mi gyermekünk (aki közeli kontakt) osztálytársának teszt eredménye pozitív, mi magunk vágtuk karanténba őt az összes testvérével egyetemben. Másnap este fél tízkor kaptuk a mailt, hogy hivatalosan is karanténban van, a következő napig

— írja Kunetz Zsombor, aki posztjához a határozatról készült képeket is csatolta. A szakember szerint amennyiben nyitva akarjuk tartani az iskolákat, el kell rendelni a maszk viselését az órákon is, legalább a felső tagozattól.

És persze sokkal gyorsabban tesztelünk. Nincs mese, vagy ez, vagy bezárjuk a sulikat. Azok a megoldások, amelyek eddig az iskolai védekezést jellemezték, mint például a szünetekben a tanteremben maradás már nem elégségesek. És légy szíves ne kezd el magyarázni, hogy miért nem lesz képes a felsős gyerek maszkot hordani az órákon, mert ha az enyémek ezt meg tudták ugrani, akkor más is képes lesz rá. Vagy bezárjuk a sulikat, vagy maszkban lesz ott mindenki, vagy szarunk az egész vírus kérdésre, ezek az eldöntendő kérdések és a tanulság is.

— fogalmaz Kunetz Zsombor.

