Ha ezeket látja megán, túl sok kávét iszik

Egyet reggel, egyet munkakezdéskor, egyet ebédkor, utána pedig már nem számoljuk? Lehetséges, hogy már magunk is észrevettük, talán jó lenne a kávéfogyasztást csökkenteni. Milyen fizikai jelei lehetnek annak, ha túl sok kávét iszunk?

Vannak az embernek időszakai, amikor megfeledkezik magáról és valóban egyik kávét issza a másik után. Fáradtságból, unalomból, vagy azért, mert fél, hogy csökken a hatása és neki még ezer dolga van mára… Hogy túlságosan sok fogy-e a kis feketéből, könnyen meg tudjuk állapítani magunk is. Lássuk, igazak-e ránk az alábbiak.

Ha túl sok kávét iszunk…

1….túlzottan felpöröghetünk. A kávé központi idegrendszer-stimuláns, de a koffein blokkolja a az ún. adenozin receptorokat is, miközben emeli az adrenalin-, dopamin- és glutamát szintet, ez a kombináció pedig egyfajta „harcolj vagy szállj” – érzést okoz. A szimpatikus idegrendszer aktiválódása szorongáshoz, idegességhez, szapora szívveréshez vezet, ingerlékennyé válhatunk és könnyen lehetnek haragos kirohanásaink is.

Ha túl sok kávét iszunk, jobb, ha a napi kávémennyiségünk felében koffeinmentes változatot fogyasztunk – ez csökkenti, de teljesen azért nem szünteti meg a koffeinbevitelt. A szívbetegeknek a kávé egyáltalán nem is javasolt.

2….”összeomlunk” a nap közepén. A kávé valóban segít rövidtávon, de ha a hatása elmúlik, „összeomolhatunk”. A koffein egy tanulmány szerint rombolhatja is produktivitásunkat. Sokan hagyatkoznak a nap folyamán kávéjukra, hogy éberek maradjanak, ám ez sokszor hamis energia. Ha energia kell, inkább együnk, az a valódi „üzemanyag”.

3….folyton vécére járkálunk. Nem feltétlenül kell túl sok kávé – a koffein egyébként is vízhajtó, vagyis nem kell csodálkozni azon, hogy gyakran kiugranunk a mosdóba, különösen, ha nem voltunk korábban nagy kávéfogyasztók. Technikailag a kávé nem dehidratál, de ha nem iszunk mellette elég vizet, nem jut elegendő folyadékhoz a szervezet. Érdemes a kávéhoz egészséges rágcsálnivalót fogyasztani. Az étel lassítja a folyadék lejutását a gyomorba és az emésztőrendszerbe, így végső soron a húgyhólyagba is.

4….rángatózik a szemünk. Meglepő és ijesztő lehet, nem értjük, mi okozza. A jelenség három fő oka között megtalálhatjuk a koffeint is – hozzájárul ugyanis a szerotonin és noradrenalin felszabadulásához, ezek pedig serkentő neurotranszmitterek, melyek növelhetik az izmok és idegek reaktivitását. Ilyenkor csökkentsük a túl sok kávét, igyunk sok vizet!

5…azonnal el kell mennünk a vécére. A kávénak hashajtó hatása is van, az emberek nagyjából 30 százalékánál produkál ilyet. Esetükben ez a koffeinmentes változatra is igaz. A tudósok nem tudják biztosan, mi okozza a sürgető érzést: azonnal ki kell mennünk elvégezni a dolgunkat. Ám a kávé savtartalma és a belekre és a vastagbélre gyakorolt, stimuláló hatása is állhat a háttérben.

Próbáljuk ki a gazdagabb kávékat, a francia pörkölt kávét vagy a kevésbé savas, kisebb koffeintartalmú változatokat.

6…nem tudunk aludni. A túl sok kávé hatással van az alvás mennyiségére és minőségére, nehezebb álomba merülni is miatta, különösen, ha lefekvés előtt 6 órával még ittunk belőle. A szervezet cirkadián ritmusát is megzavarhatja, „jet-lag” érzést okozhat, nehézkesnek érezzük magunkat egész nap. A kognitív funkciók megfelelő működéséhez szükségünk van elegendő alvásra, tehát az előny, amit a koffeinből nyerünk, éjszakára hátránnyá válhat.

Legokosabb, ha délután 4 órát követően már nem fogyasztunk kávét!

