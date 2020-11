Az SZFE nélkül tartják meg a színészképző intézmények éves találkozóját

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg november 8. és 12. között a magyar nyelvű színészképző intézmények találkozóját, a SZÍN-TÁR-t Kecskeméten.

Fotó: Unsplash

Mészár Zsuzsanna, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészeti titkára elmondta: a koronavírus okozta járvány miatt márciusban elhalasztott találkozóra a Szent István Egyetem kaposvári Rippl-Rónai Művészeti Kara 3. és 5. éves, a budapesti ELTE Filmtudomány Tanszéke, a szintén budapesti Thália Tanoda és a Pesti Magyar Színiakadémia hallgatói jelentkeztek. A határon túli Újvidéki Művészeti Akadémia és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem online vesz részt.

A SZÍN-TÁR-on hazai és határon túli, magyar nyelvű színészképző intézmények hallgatói mutathatják meg tehetségüket, színpadi rátermettségüket – tette hozzá.

A rangos seregszemle öt napja alatt a szervezők tíz előadással, filmvetítéssel és közönségtalálkozókkal is várják az érdeklődőket. A találkozó a műsort és műfajokat tekintve széles spektrumot vonultat fel: klasszikus és kortárs művek egyaránt képviseltetik magukat, Móricz Zsigmond művein keresztül, Brecht klasszikusán át Örkény Istvánig, de látható lesz a jól ismert My Fair Lady vagy a számos feldolgozásban színpadra állított Akárki című előadás is.

A művészeti titkár emlékeztetett arra, hogy a kecskeméti teátrum együttműködése a Szent István Egyetem kaposvári Rippl-Rónai Művészeti Karával komoly múltra tekint vissza, hiszen társulatuk számos tagja onnan érkezett. Emellett a jelenlegi ötödéves színművész osztálynak Cseke Péter színházigazgató az osztályfőnöke.

A fiatalok a Móricz/Árvácska remix, Nihil és a Magyartalanságok Móricz Zsigmond új regényében című előadásokban lépnek színpadra, de a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a Száll a kakukk fészkére, a Gardénia, a Nyolc nő és a Légy jó mindhalálig című darabokban is játszanak.

A SZÍN-TÁR előadásaira is a járványügyi előírásoknak megfelelően a nézők testhőmérséklet-mérést és kézfertőtlenítést követően, maszkban foglalhatják el helyeiket. Biztonságukról továbbá a Kelemen László Kamaraszínház és a Ruszt József Stúdiószínház nézőterén elhelyezett légtisztító berendezésekkel gondoskodnak – tette hozzá Mészár Zsuzsanna.

