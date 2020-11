Kizáratná a Minisztérium a Strabagot minden közbeszerzésből

Megint áll a bál az M0 déli szakaszán álló híd miatt. Ez a szektor Magyarország legnagyobb forgalmú útszakasza, ahol a Strabag hibái miatt mára állandósultak a dugók.

Fotó: Sóki Tamás / MTI

Az osztrák Strabag vezette STR M0 Konzorcium nem az elvárható gondossággal járt el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál, a beépített saruk alulméretezés miatt folyamatosan tönkremennek, ami a forgalom már többedszeri leállításához vezet – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára november elsején a hídnál tartott sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás kiemelte: a saruk állapotát szeptembertől folyamatos helyszíni szemlékkel és újonnan kiépített monitoring rendszerrel is ellenőrzik, mióta korábban már eltörött egy. E hét szerdán egy másik saru is eltört, bár a károsodás mértéke nem indokolta a híd azonnali lezárását, de sürgős és sokaknak nehézségeket okozó intézkedések kellenek. Hangsúlyozta: a konzorciumvezető Strabag és a hídszerkezeti munkákkal megbízott alvállalkozója, az A-Híd nyilvánvaló módon felelőtlenül járt el, hibázott a sarutípus kiválasztásánál.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hétfőtől előreláthatóan vasárnapig forgalomterelést kénytelen bevezetni, a bal pályahidat az M1 felé ismételten le kell zárni. Ez az ára annak, hogy az autósok biztonságban legyenek. A terelés 2+2 forgalmi sávos ideiglenes kiépítést jelent a jobb pályahídon a halászteleki csomópont felhajtásának lezárásával – ismertette.

Schanda Tamás kiemelte: az M0 déli szektora Magyarország legnagyobb forgalmú útszakasza, és az egyetlen, amelyen napi átlagban több mint 100 ezer jármű halad át. Közölte, a rendkívüli terhelésre a szakasz már ma sem lenne alkalmas, ha a bővítéséről nem gondoskodott volna a polgári-nemzeti kormány az elmúlt évtized első felében. A fejlesztések eredményeként az M0 – az M1 és M5 autópályák között mindkét irányban – három-három sávossá vált. A kapacitásbővítés után a szektor terhelése ugrásszerűen nőtt tovább, a részben több évtizede épült pályaelemek, műtárgyak felújítása halaszthatatlanná vált.

A jelenleg zajló ütemben az M6 autópálya és az 51. sz. főút közötti szakaszon a bal pálya aszfaltburkolatát teherbíróbb betonra cserélik. A hidakat korszerűsítik, környezetvédelmi és forgalombiztonsági beavatkozásokat végeznek el, mindezt a forgalom lehetőség szerinti folyamatos fenntartása mellett. Az osztrák Strabag vezette STR M0 Konzorcium nyerte el a munkát, és 2018 áprilisában megkezdték a rekonstrukciót.

A hídon tavaly májustól szeptemberig végezték el a szükséges sarucseréket, idén áprilisban pedig készre jelentették a bal pályahíd megnyitáshoz szükséges feladatokat is. Nem sokkal később azonban a saruk cseréje szükségessé vált, egyikük el is tört.

A saját, súlyos mulasztásuk okozta problémákon lassan fél éve képtelenek felülkerekedni a kivitelezők. Csak az állami vállalatok éberségének köszönhető, hogy ezzel nem sodorták közvetlen veszélybe a közlekedőket – hansúlyozta Schanda Tamás. – Magyarország legforgalmasabb útszakaszával – és az itt rendszeresen megfordulók idegeivel azért kell tehát csiki-csukit játszani, mert a külföldi cég nem járt el a megfelelő gondossággal – mondta.

Kitért arra is, hogy a Strabaggal kötött, a híd rekonstrukciós munkáiról szóló szerződésnek minden pontját be fogják tartatni. Minden hibát, felületességet, gondatlanságot számon fognak kérni, a lehető legszigorúbban járnak majd el. Emellett vizsgálják annak a lehetőségeit is, hogy az ilyen hanyagul, felelőtlenül eljáró cégeket miként lehetne egyszer és mindenkorra kizárni a közbeszerzésekből.

