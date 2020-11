Önálló életre vágyik a 25 éves látássérült énekesnő

Saját életre vágyik, ezért költözne szüleitől az újra szerelmes Agárdi Szilvia. A Voice című tehetségkutatóban megismert látássérült énekesnő – de mindenképpen szeretne a szülei közelében maradni – írja a Blikk.

Fotó: Agárdi Szilvia / Facebook

“25 évesen úgy gondolom, itt van már az ideje, hogy egyedül éljek. Rengeteg olyan megjegyzést kaptam már, hogy bezzeg nekem könnyű, mindig van segítségem, hiszen mellettem vannak a szüleim, akikre számíthatok, úgyhogy emiatt is döntöttem a költözés mellett. Magammal szemben is elvárás, hogy tudjak önállóan boldogulni” – vallotta be a bulvárlapnak az énekesnő, hozzátéve: mindenképpen biztonságos környékre fog költözni, és egy új építésű lakásban gondolkodik.

Az elképesztő formában lévő Agárdi Szilvi még idén szeretné megtalálni új otthonát, már be is szerzett egy speciális porszívót és egy beszélő konyhai mérleget.

