Durva ködre és kemény zivatarokra számíthatunk – Az ország ezen részében lesz a legkomolyabb a helyzet

Ilyen időnk lesz.

Hétfőn délután kisebb-nagyobb szakadozások inkább csak az ország délnyugati felében lehetnek, míg másutt borult marad az idő. Főleg az ország északkeleti harmadán többfelé elered az eső, de helyenként másutt is lehet kisebb csapadék. Reggelre azonban mindenütt, legkésőbb a Nyírségben is megszűnik az eső, de szitálás továbbra is lehet. Éjszaka többfelé képződik köd, sűrű köd elsősorban a főváros tágabb környezetében lehet. Kedden a nyugati és déli megyékben a ködfoltok feloszlását követően gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Eközben az ország északkeleti felén borult, párás, ködös időre kell számítani, de a középső megyékben napközben csökkenhet a rétegfelhőzet kiterjedése. Kedden legfeljebb szitálás fordulhat elő a felhős tájakon. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a naposabb nyugati és déli tájakon 17 és 22, a tartósan borult országrészekben 10 és 16 fok között várható.

Forrás: MTI

Kép: Pixaby