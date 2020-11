Itt vannak az orbáni szigorítások szabályai, mutatjuk a részleteket

Ahol nem ügyelnek a távolságtartásra és a helyes maszkhasználatra, azokat a helyeket a rendőrök bezárathatják. Kivéve a sportlétesítményeket. A tömegközlekedés sűrítésének kidolgozására csak a mai nap áll rendelkezésre, a kormányhivatal bírságot szabhat ki, ha nem készül el időben a terv.

Orbán Viktor kedd esti bejelentése után – amit ellenzéki össztűz fogadott – még az éjjel meg is jelentek a szerdától életbe lépő korlátozások részletes szabályai a Magyar Közlönyben – írja a Telex.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor

Kijárási korlátozás

A közlönyben megjelentek értelmében éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén, vagy szálláshelyén tartózkodni, kivéve, ha dolgozik, dolgozni megy, vagy éppen munkából tart hazafelé.

A lakhely elhagyása akkor is megengedett, ha erre azért van szükség, mert valakit egészségkárosodás, életveszély, vagy súlyos kár fenyegete. A kijárási korlátozás szerda éjféltől lép életbe.

Szórakozóhelyek bezárása

A közlönyben megjelentek szerint tilos olyan rendezvény helyszínén tartózkodni – illetve tilos olyan rendezvényt szervezni -,

amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt.

A Telex szerint tehát a kulcs a zene mint főszolgáltatás, vagyis a kocsmák vélelmezhetően kiesnek a hatálya alól (de a táncos klubokat érinti), illetve azon rendezvények is, amelyekre ülőhelyet kell venni.

Kulturális rendezvények, mozik, sportrendezvények

Ezeken a felsorolt helyeken csak minden 3. székre ülhetnek le a látogatók – tehát két néző közt két széket kell kihagyni –, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket sem lehet elfogalani. Lehetőség szerint egymás mellett és egymás mögött a különböző sorokban is tartani kell a másfél méteres védőtávot.

Az ülőhelyes szabály nem vonatkozik a páholyokban ülőkre, de a másfél méteres távot nekik is tartani kell. A védőtávolság betartása általános jelleggel épületen belül is (folyosók, büfé előtti sor, lelátó) is él, ennek betartásáért a rendezvény szervezője a felelős. Azt a vendéget, aki felszólítás ellenére sem tartja be a szabályokat, azt a szervező/üzemeltető köteles kizárni a rendezvényről.

A közlönyben megjelent szabályozás rendelkezik a múzeumokról, könyvtárakról, kulturális intézményekről is: szintén általános szabály a másfél méteres védőtáv betartása, aki ezt nem tartja be, azt felszólítják, elküldik.

A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, 100 ezer és egymillió forint közti bírságot szabhatnak ki, a helyszínt vagy intézményt pedig legalább egy napra, legfeljebb egy évre bezárathatják. Ez alól kivétel a sportrendezvények helyszíne, azt ugyanis nem zárathatják be, de zártkapus meccseket rendelhetnek el (legalább egy, legfeljebb tíz ilyesfajta meccs) büntetésből.

Közösségi közlekedés

A fővárosban és a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaságok kötelesek járatsűrítési tervet készíteni november 5-ig a munkanapokon 7-9 és a délután 15-19 óra közötti időszakra vonatkozóan (a bejelentésben Orbán még déli csúcsforgalomról beszélt, úgy látszik, ez változott a rendeletben – a szerk.)

A tervet a kormányhivataloknak kell jóváhagyniuk, ha visszadobják, újat kell készíteni. Bírság jár, ha valamely település nem készíti el időben a tervet (amire gyakorlatilag a mai nap áll rendelkezésre – a szerk.), a bírságot kiszabó határozat ellen pedig nem lehet fellebbezni.

Ingyenes parkolás

A Telex idézi a közlönyben megjelenteket, miszerint

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

Ez annyit jelent, hogy ingyenes lesz a parkolás (amely megint az önkormányzatok zsebéből veszi ki a forintokat – a szerk.).