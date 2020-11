Nagy a teher az egészségügyi rendszeresen, exponenciálisan emelkedik a fertőzöttek száma

Egyre nő az egészségügyi rendszer leterheltsége a tisztifőorvos szerint. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, igyekeznek megőrizni a kórházak működőképességét.

Müller Cecília ismertette: szomorú rekordok dőltek meg az elmúlt napokban, a legfiatalabb meghalt személy 28 éves volt. Exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, 4871 beteg van kórházban, egyre nagyobb az egészségügyi rendszer leterheltsége – írja a Pénzcentrum.

Az intézkedések azt is szolgálják, hogy a kórházak működőképességét megtartsuk – tette hozzá a tisztifőorvos.

Bár a veszélyeztetettek köre nem változott, de Müller Cecília elmondta, hogy már egészen fiataloknál is komoly szövődményei lehetnek a betegségnek, amelyek halálosak is lehetnek. Nem lehet tudni, kinek milyen az immunrendszere, hogy reagál a fertőzéssel szemben, éppen ezért is kell betartani a szabályokat.

(pénzcentrum)