Jön a fagy!

A következő napokban már fagyokra is készülni kell – hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán.



Fotó: Pixabay

Azt írták: egyelőre gyenge fagyok fordulhatnak elő, péntek reggelre

legnagyobb eséllyel az Északi-középhegységben – főleg Borsodban – lehet gyenge fagy. A Kisalföld tágabb környezetében, valamint az Őrség és a Nyírség egyes részein is megvan az esély fagyokra, ezeken a tájakon a szél időszakos leállása kulcsfontosságú tényező lehet.

A középső országrészben pedig a rétegfelhőzet megmaradása/kialakulása akadályozhatja meg, hogy 0 fok alá hűljön a levegő.

Az országos, középtávú előrejelzésük szerint pénteken jórészt mindenhol gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos, derült részeken akár mínusz 4 fok is lehet. Napközben 9-14 fokig melegszik a levegő.

Szombatra virradó éjjel, majd reggel és estétől sokfelé készülni kell ködre, amely helyenként napközben is hosszabb ideig megmaradhat. A borult, párás, ködös tájakon előfordulhat szitálás is. Napközben napos és párás területek egyaránt lesznek. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a maximumhőmérséklet általában 8 és 14 fok között valószínű, de a tartósabban ködös részeken ennél hidegebb is lehet.

Vasárnap reggel és estétől is sokfelé lesz sűrű köd. Napközben az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható, de lesznek még néhány óráig napos területek is. A borult, párás, ködös tájakon előfordul szitálás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de a naposabb vidékeken 13, 14 fokot is mérhetnek – olvasható az előrejelzésben.

(MTI)