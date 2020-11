Magyarország nem adhatja fel hosszú távú céljait, a válság idején is a fellendülést kell előkészíteni – mondta a pénzügyminiszter csütörtökön Budapesten, a Figyelő Top 200 gálaesten.

Varga Mihály jelentős eredménynek nevezte, hogy több EU-tagállamtól eltérően Magyarország elkerülte a járvány legsúlyosabb következményeit, gazdasága nem omlott össze, és nem szorult külső segítségre, mint 2008-ban.

Jelentős növekedési korszak ért ugyan véget idén, de az elmúlt évtized erőfeszítései nem voltak hiábavalók, hiszen csökkentek a magyar gazdaságot fenyegető kockázatok – mondta.

Megszorítások helyett a támogatások bővítése, a hozzáférés egyszerűsítése, az üzleti környezet javítása jellemzi a mostani válságkezelést, és rövid időre a szigorú költségvetési politika is enyhülhet. A 2020-as válság súlyosabb az előzőnél, hiszen hasonló kihívásokkal nemzedékek óta nem szembesült a világ, de ez a korszak is véget fog érni hamarosan – hangsúlyozta a tárcavezető. A rendezvényen elsőként vállalati különdíjakat osztottak ki. A Provident társadalmi hasznosság díjat a Cseriti, a Spar fenntarthatósági díjat a Nestlé Hungária, az Opten stabilitási díjat a Magyar Telekom kapta, míg a NÚSZ-KTE Közlekedési innovációs díjat Somogyi Rita, a Hungarocontrol fejlesztőmérnöke nyerte el. Az Év pénzügyi vállalkozása a Budapest Bank lett. Az év innovatív vállalata a Richter Gedeon, az év vállalata pedig a Cloud Network Technology. A rendezvényen a Figyelőt kiadó Mediaworks elnök-vezérigazgatója beszélt a hetilap Top 200 évkönyvéről is, amely a tavalyi forgalmi adatok alapján összeállított céges rangsort tartalmazza. A kiadvány 22. alkalommal jelenik meg. Szabó László úgy fogalmazott, hogy visszatekintve 2019 volt az "utolsó normál év", ezért ma még nem tudni, hogy jövőre mely vállalatok közül kerülhetnek ki a győztesek.

A válság azoknak válhat előnyére, akik gyorsan alkalmazkodnak az új helyzethez, élnek a digitális tér lehetőségeivel, fejlesztenek, és eljutnak a nemzetközi piacokra – tette hozzá.

(MTI)