A baj akkora, hogy szerintem záros határidőn belül a kontakttá válás már nem lesz kizáró ok a munkából és enyhe covidos tünetekkel is elvárják majd az egészségügyisektől, hogy menjenek be dolgozni. Egyszerűen azért, mert különben nem lesz, aki ellátja a betegeket – mondta a Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára a Népszavának adott interjújában.

A Népszavának Svéd Tamás azt mondta,

a legsúlyosabb betegeket ellátó helyekkel kapcsolatban jó ideje kongatjuk a vészharangokat. A legnagyobb hiány intenzíves szakápolókból van. Ők azok, akik a legsúlyosabb állapotú betegeket képesek monitorozni, ápolni és a váratlan helyzetekben megfelelően reagálni. A baj az, hogy jelenleg még azokban a nagyobb központokban is zajlik a normál, akár elektív, potenciálisan halasztható betegellátás, ahol azokra a covidellátás mellett már nincs elegendő kapacitás. A helyzet pedig már annyira súlyos, olyan sok a tünetmentes fertőzött, hogy nagy luxus minden egyes nem feltétlenül szükséges orvos-beteg találkozás. Minden ilyen alkalom esély a vírus átadásra, ami aztán tovább apaszthatja a személyzetet.

A MOK titkára felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszer telítődése miatt megnyitott újabb és újabb ellátóhelyek nem ugyanazokat a feltételeket kínálják, mint azok, amiket eredetileg is fertőző betegek kezelésére alakítottak ki.

A Semmelweis Egyetem neurológiai és pszichiátria klinikáján, vagy a szegedi szájsebészeti klinikán nem lehetnek ugyanolyan körülmények, nem is tudnak akkora hatékonysággal, hatásossággal dolgozni, mint az egykori Szent László kórház covid részlegén. Ezt a feszültséget egyetlen módon, a járványgörbe laposításával lehetne oldani, hogy mérséklődjön a kórházakba ömlő betegáradat, illetve az intenzív osztályokra csak annyi beteg kerüljön, amennyi naponta el is hagyja azt, szerencsés esetben gyógyultan

– közölte Svéd Tamás, jelezve, hogy sokkal többen kerülnek kórházba, mint ahányan távoznak onnan.

A MOK titkára szerint ha a járvány növekedési ütemét nem sikerül a kormánynak szigorú intézkedésekkel lassítania, akkor

nem hónapokon, hanem inkább heteken belül bekövetkezhet a tavaszi olasz helyzethez hasonló.

Már rég nincs elég infektológus, pulmonológus, belgyógyász arra, hogy ilyen mennyiségű fertőző beteget ellássanak, ezek sokszorosa hiányzik a rendszerből, mondta.

Ugyanakkor az idevezényelt szemészek, fogorvosok – főleg az alapképzést nem régen maguk mögött tudó fiatalok – sokkal hasznosabbak, mintha egyáltalán nem állna orvos a betegágyak mellett. Ám, ha covidos-betegként választanom kellene, hogy a lélegeztető gépemen ki csavargassa a gombokat, biztos, hogy nem a pszichiátert vagy a fogorvost választanám. Szerencsére ott még nem ők állnak, de azokon az osztályokon, ahol az dől el, hogy az illető merre – haza vagy az intezív osztályra – indul, már messze nem kizárólag infektológiában jártas szakemberek dolgoznak.

- tette hozzá.

A korlátozásokkal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a tavaszi állapot és a mostani helyzet között még nagyon sok fokozat van.

Fontos a maszkhordás, a higiénés szabályok betartása, és erősen csökkenteni kellene a fizikai kontaktusokat, az ember-ember találkozások számát. Fölfogtuk, hogy a kormány nem kívánja a tavaszihoz hasonló módon lezárni az országot. De a tavaszi állapot és a mostani helyzet között még nagyon sok fokozat van, ami megléphető lenne anélkül, hogy a szükségesnél nagyobb veszélynek tennék ki a gazdaságot. Például nagy rendezvényeken, focimeccseken már nem kellene tömegeknek közös szotyolázásra, kiabálásra összeverődniük.

Forrás: Népszava, 24.hu

