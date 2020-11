Parragh László kitart az ötlete mellett: felfüggesztené jövőre az iparűzési adót

Emellett szerinte ismét arrafelé halad a járvány, hogy be kelljen zárni a vendéglátóhelyeket és a szálláshelyeket, itt a működtetőket erősebben segítő állami támogatást javasolt a kamarai elnök.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezetője vasárnap egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel a gazdaságélénkítésről. Parragh László egyik ötlete az volt, hogy függesszék fel a cégeknél a 2021-re esedékes iparűzési adó fizetését, ezzel segítve a vállalkozásokat.

Orbán Viktor miniszterelnök Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével tanácskozik a Karmelita kolostorban 2020. november 8-án. Szemben Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, háttal Nagy Márton miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai tanácsadó

Fotó, címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Csakhogy ezt az adót nem az államkasszának, hanem az adott településeknek fizetik a vállalkozások, így ennek elvétele a már így is eléggé legatyásodott önkormányzatokat érintené hátrányosan.

Az Mfor.hu emiatt még vasárnap megkereste Parraghot, aki megerősítette, hogy a javaslatok között van az iparűzési adó 2021-es felfüggesztése. Parragh hozzátette, tisztában van azzal, hogy ez a javaslat érzékenyen érinti a helyhatóságokat, de más lehetőségeket jelenleg nem lát arra, hogy fenntartható legyen a következő időszak a vállalkozások számára.

Azon kérdésre, hogy miért a már így is forrásaikat vesztő (a gépjárműadó eddig hozzájuk befolyó részletét is elvette a kormány, de a parkolás ingyenessé tétele is a helyhatóságok pénztárcáját karcsúsítja) önkormányzatoktól ismét elvonni, az MKIK elnöke úgy felelt, hogy szerinte Budapest esetében lenne helye a takarékossági intézkedéseknek:

Nem értem például, hogy miért van szükség öt főpolgármester-helyettesre?

- válaszolt kérdéssel a kérdésre.

Parragh a lapnak kitért rá, hogy a javaslatcsomag része, hogy az állam vállalja át a vendéglátóhelyek bérköltségének 80 százalékát, valamint a társasági adó jelenleg 9 százalékos kulcsát 5 százalékra kell csökkenteni 2021-ben. A szálláshely-foglalások visszatérítésénél is állami részvételt javasol az iparkamara.

Az MKIK elnöke szerint a járványhelyzet nagyon arrafelé halad, hogy megint be kell zárni a vendéglátóhelyeket, szálláshelyeket – viszont nem szabad magukra hagyni a működtetőket.

Az Orbán-Parragh találkozón az Mfor.hu cikke szerint még részt vett Rogán Antal (kormányzati kommunikációért felelős miniszterelnöki kabinetfőnök) és Nagy Márton, aki jelenleg Orbán tanácsadója, de régebben a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt.