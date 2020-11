Koronavírus: Még mindig számos magyar szegi meg a szabályokat

Ennyiszer intézkedett a rendőrség.

A rendőrség a hétvégén 453 alkalommal intézkedett a maszkviselés szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: 18 esetben intézkedtek a hétvégén azért, mert a tömegközlekedéssel utazó nem tartotta be a maszkviselés szabályát. Emellett a hétvégén az üzletekben történő maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt 409 esetben intézkedtek.

Az ügyeleti központ helyettes vezetője elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök nem sokkal az operatív törzs tájékoztatója előtt újabb védelmi intézkedéseket jelentett be. Ha a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés kedden elfogadja, kedd éjféltől este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, és minden gyülekezés, rendezvényszervezés tilos lesz – tette hozzá.

Az újabb védelmi intézkedéseket ismertetve közölte: ha a parlament megszavazza a rendkívüli jogrendről szóló javaslatot, az üzleteknek, fodrászatoknak és kisipari szolgáltatóknak 19 órakor be kell zárniuk, hogy 20 órára – amikor a kijárási tilalom életbe lép – mindenki hazaérhessen. A sportrendezvényeket zárt kapussá teszik, a családi rendezvényekre is korlátozásokat vezetnek be – tette hozzá.

Kiss Róbert arra kérte az embereket, hogy tartsák szem előtt: a védelmi intézkedések betartásával maguk és mások életét, testi épségét és egészségét védik.

A hétvégi adatokról szólva elmondta: a tömegközlekedésben nem, vagy nem megfelelően hordott maszk miatt 2 embert figyelmeztetésben részesítettek, 4 helyszíni bírságot szabtak ki és 12 szabálysértési feljelentést tettek. Szeptember 21. óta van érvényben ez a szabály, azóta 809 alkalommal kellett intézkedniük, mert az emberek nem tartották be az előírást.

Az üzletekben, közintézményekben é76 embert figyelmeztettek, 221 helyszíni bírságot szabtak ki és 12 feljelentést tettek. Emiatt ugyancsak a szabályok bevezetése óta 2387 intézkedésre volt szükség.

A Magyarország területén átutazókat is ellenőrizték a rendőrök hétvégén, a tranzitszabályokat megsértők közül 3 embert figyelmeztettek, 116-tal szemben helyszíni bírságot szabtak ki és 6 feljelentést tettek.

Beszámolt arról is, hogy kiemelten ellenőrizték a vendéglátóhelyeken a maszkviselés és a korlátozott nyitvatartás szabályait, csak Budapesten 17 vendéglátóhelyen tapasztaltak szabálytalanságokat, ezért feljelentéseket tettek. A vendéglátóhelyek ellenőrzésénél 12 bezárásáról döntöttek, mivel a tulajdonosok, illetve üzemeltetők nem gondoskodtak a szabályok betartatásáról. Ezek közül 10 vendéglátóhely Budapesten, 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van.

A hatósági házi karanténban levőket a hétvégén 43 259 alkalommal ellenőrizték a helyszínen, az elmúlt két napon 12 782 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 36 356 ember van hatósági házi karanténban. Közülük 3169-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikációval ellenőrizzék, betartják-e a karanténszabályokat.

Beszámolt arról is, hogy a járvánnyal összefüggésben 480 bűncselekmény miatt indult eljárás, 90 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kérdésre válaszolva elmondta: a hétvégén a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartását ellenőrizve országosan 639 szabályszegővel szemben intézkedtek. Közülük 49 embert figyelmeztetésben részesítettek, 390-nel szemben helyszíni bírságot alkalmaztak, 200 embert pedig feljelentettek. Külön kiemelte a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkáját: célzottan ellenőrizték a vendéglátóhelyeken a maszkviselés és a nyitvatartás szabályait, és szombatról vasárnapra virradóra 9 vendéglátóhely bezárásáról döntöttek – mondta, hozzátéve, továbbra is arra kérik az üzemeltetőket és tulajdonosokat, hogy tartassák be a szabályokat.

