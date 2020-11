Negyvenezer forint bónuszt fizetnek az ünnepi hajtás miatt a dolgozóknak.

Az év utolsó hónapjára a Tesco extra bónuszt fizet minden magyarországi áruházi dolgozójának, elismerve, hogy a szokásos ünnepi megterhelés mellett a járványhelyzet várhatóan tovább fokozza a rájuk nehezedő nyomást – írja a Magyar Nemzet.

Az áruházlánc megközelítőleg negyvenezer forintnak megfelelő pluszösszeggel ismeri el a dolgozók decemberi munkáját, a jutalmat a januári fizetéssel kapják kézhez – írta a lap a vállalat bejelentésére hivatkozva.

Azt is bejelentették a munkavállalóknak, hogy újra bevezetik az éjszakai árufeltöltést a hipermarketekben, az átmeneti intézkedést a vírushelyzet indokolja. Az éjszakai műszakot évekkel ezelőtt megszüntették, most azonban arról döntöttek, hogy így is biztosítják a fertőzésveszély kockázatának minimalizálását az év végi tumultusban, amikor az üzletek dolgozóinak a megnövekedett áruforgalomban kell pótolniuk a fogyatkozó termékeket a polcokon.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke üdvözölte az áruházlánc "előrelátó döntését". Felhívta a figyelmet arra: továbbra is elsődleges az egészségvédelem mind a dolgozók, mind a vásárlók szempontjából.

Nem lenne szerencsés, ha a bónusz kifizetése arra ösztönözné a munkavállalók egy részét, hogy betegen is bemenjenek dolgozni, az egyéni védekezés felelőssége mindenkit szigorúan kötelez az önmérsékletre. Ezzel együtt úgy látjuk, a kilátásba helyezett munkáltatói elismerés híre, a januári fizetésekkel érkező pluszforintok az érintetteket megerősítik a kitartásukban

– mondta.

Az elnök hangoztatta azt is:

A legfontosabb az, hogy megmaradjanak a munkahelyek, és az aktív munkavállalók a legkevesebb kockázat mellett végezzék naponta a munkájukat, hogy az ország, azon belül a lakossági alapellátás leállás nélkül működni tudjon.

