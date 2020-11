Továbbra is a 40 év felettiek betegednek meg a legnagyobb számban. Nagyon sok az új megbetegedés Győr-Moson-Sopron megyében – hangzott el az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, folyamatosan elemzik a szakemberek az adatokat. Jellemzően a WHO eljárás rendje szerint járnak el.

Az elmúlt nap számai arra mutatnak, hogy a járvány intenzív szakaszában vagyunk.

4140 új pozitív személyt regisztráltak fertőzöttként. 103 magyar meghalt.

A legfiatalabb elhunyt 32 éves, a legidősebb 98 éves volt.

Beszélt arról is, hogy a kórházban ápoltak száma is napról napra emelkedik. Több mint hatezren vannak kórházban, közülük 461-en vannak lélegeztetőgépen. Jelezte, egy hét alatt másfélszeresére nőtt a pozitív teszek aránya. Pest megyében például 90 százalékkal nőtt a pozitív teszek aránya. Ugyanakkor például Csongrád-Csanád megyében 40-nel kevesebb megbetegedést regisztráltak, mint egy héttel korábban. Kiemelte, százezer főre vonatkoztatva Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb a megbetegedések száma, megelőzve immár a fővárost.

A megbetegedettek 54 százalék nő, 46 százalék férfi

– tette hozzá.

Az elmúlt napon 1 millió favipiravir gyógyszer érkezett Kínából és további 1 milliót várunk Japánból is, amely a vírus kezdeti szakaszában nyújt segítséget a fertőzött betegek kezelésében

- jelentette be Müller Cecília.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a korábban bevezetett intézkedések már nem elégségesek a járványgörbe ellaposítására. Az a cél, hogy mindenki megfelelő ellátáshoz jusson

– mondta kérdésre Müller Cecília.

Szólt arról is, hogy örvendetesen megnőtt az igény az influenzaoltások iránt, a korábbi években a készlet fele sem fogyott el. Még mindig van oltóanyag, de a héten további adagokat szállítanak ki, folyamatosan szerzik be az utánpótlást, és a magyar oltóanyaggyár is készíti az újabb készletet. Van még idő, mert az influenzajárvány január-februárban szokott tetőzni, a védettség pedig két hét alatt kialakul.

Forrás: 24.hu, Origo

Címlap: MTI/Balogh Zoltán