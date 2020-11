Orvoskamara: megnőhet a fertőzések száma az erőforráshiány miatt

A Magyar Orvosi Kamara az egészségügyi dolgozók tapasztalatai alapján arról számolt be, hogy a COVID-részlegeken már most jelentkező létszámhiány kihatással van a betegek egészségi állapotára.

A MOK a magyarországi intenzív osztályok állapotáról közölt beszámolót a honlapján, melyet Svéd Tamás, a kamara titkára jegyez, és amelyben egészségügyi dolgozók számolnak be a realitásokról – olvasható a hvg.hu cikkében.

Koronavírusos beteg ellátása áprilisban az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben

Fotó, címlapkép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

A kamara azt pozitívnek tartja a beérkezett jelzések alapján, hogy valóban van elég lélegeztetőgép, és az egyéb intenzív terápiás eszközök (infúziós pumpák, perfúzorok, stb.) száma is megfelelőnek mondható. A betegágy melletti monitorozás eszközei is biztosítottak, és a dolgozók is megfelelő ellátást kapnak, és azt is kiemelte a kamara, hogy többen kisegítik egymást, ha egy COVID-osztály túlterhelt lenne.

A cikk szerint vannak olyan negatívumok, amiken könnyű lenne javítani (bár több a védőfelszerelés, mint tavasszal, még mindig nem elegendő a számuk, és csak néhány helyen lettek kiépítve a központi monitor- és videórendszerek), de az is probléma, hogy még mindig nincs egy országos protokoll a gyógyszerek alkalmazására.

Ugyanakkor a MOK szerint vannak olyan negatívumok, amiket nehezen lehet javítani.

Nincs elegendő számú nővér minden kórteremben, szakápolóból még kevesebb van – míg korábban 14 ágyra is épp csak elgen voltak, most 50 ágyra kellene felügyelniük. Egy szakképzett ápolóra 6-10 intenzív osztályos, akár lélegeztetőgépen lévő beteg esik átlagosan, a melléjük rendelt személyzet létszáma viszont változó. A MOK szerint mindz az átvezényelt személyzet, mind a betegek eloszlásában jelentős különbségek vannak.

Kezdetben ötösével rendeltek át szakorvosokat, szakápolókat más kórházakból az első szintű Covid-ellátó helyekre. A múlt hétig ezen személyzet a Covid-osztályokon segített be – miközben a helyi erők a még továbbra is futó elektív műtőkben dolgoztak. Időközben aztán a küldő kórházak jelentős része is Covid-ellátóvá emelkedett, megteltek betegekkel

- olvasható a kamarai cikkben.

A MOK úgy látja, az ellátás a legtöbb COVID-os intenzív osztályon már most is erősen kompromisszumos: a szakdolgozók és a további kisegítő személyzet létszáma épp elegendő a gyógyszereléshez, tápláláshoz, légutak tisztán tartásához. Viszont a nagyobb emberigényű feladatokra – mint a betegek forgatása, a kimenetelt javító hason fekve lélegeztetésre – már alig maradt kapacitás.

Az ápolás erőforrásainak elégtelensége miatt sérülnek a sterilitás szabályai és rettentően gyakorivá válnak a veszélyes kórházi fertőzések, a lélegeztetett betegek bakteriális tüdőgyulladása (VAP), a kanülszepszisek, véráram infekciók, jelentősen rontva a gyógyulás esélyeit

- áll a kamara cikkében.

A MOK azt javasolja hogy fagyasszák be az inenzív osztályos ágyak számát, biztosítsanak még szakszemélyzetet, illetve olyan intermedier ellátó-osztályok kialakítását is javasolják, ahol terápiákkal akadályozható meg, hogy a romló állapotú betegek inenzív osztályra kerüljenek, illetve az onnan kikerülőkre való átmeneti nagyobb odafigyelés is fontos lenne.