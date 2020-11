Dúró Dóra írni-olvasni tudáshoz kötné a szavazati jogot

Írni-olvasni tudáshoz kötné a szavazati jogot a Mi Hazánk, szerintük a szavazólap fényképezhetősége is csak a csalásokat könnyíti meg.

Fotó: MTI

Írni-olvasni tudáshoz kötné a szavazati jogot a Mi Hazánk Mozgalom, hiszen az ország vezetésébe való beleszólásnak alapvető feltétele a tájékozottság, ráadásul a tanulatlan, szegényebb rétegek, jellemzően a cigányság szavazatának megvásárlása az elmúlt harminc év választási csalásainak melegágya volt. Az a módosítás, amire most készül a kormány, hogy fényképezni lehet a szavazólapot, könnyebbé teszi ezeket a csalásokat, holott ennek megfékezésére lenne szükség.

Ez a felvetésünk nem idegen a magyar jogrendszertől, hiszen például gépkocsit sem lehet vezetni általános iskolai végzettség nélkül, ezt éppen a jelenlegi kormány vezette be. Az ország vezetésébe való beleszóláshoz pedig ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módnak birtokában legyen. Nem lehet megalapozott döntést hozni az ország jövőjéről a Mi Hazánk szerint, ha az ember nem is ismerheti meg a pártok elképzeléseit.

A választójog bár általános, most sem korlátlan, hiszen a kiskorúak (vagy nevükben törvényes képviselőik) nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár tizennyolc éves koruk előtt már dolgoznak. Vannak arra nemzetközi példák, hogy már 16 éves kortól valakinek szavazati joga van, ahhoz képest a 18 éves korhatár is "antidemokratikusnak", egyfajta cenzusnak tekinthető. A Mi Hazánk szerint a választójog így is általános maradna, és ez a rendszer sokkal jobban kifejezné a népakaratot, nem torzulna annyira a szavazatvásárlás miatt az eredmény.

Az elmúlt évtizedekben bevett gyakorlat volt, hogy az alacsony iskolázottságú emberek, elsősorban a cigányság szavazatait megvásárolták pl. krumpliért a különböző pártok, mindez ellentétes a demokratikus normákkal és a választások tisztaságával. Nemrégiben Kompolton jártam, ahol a polgármestert el is ítélték szavazatvásárlásért, holott csak egy szavazattal nyert. Az ilyen esetekben sem tartjuk helyénvalónak, hogy minden következmény nélkül újra elindulhat, akit jogerősen elítéltek választási csalásért.

MTI/OS