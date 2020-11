Kovács Zoltán: az európai költségvetés vétóját rákényszerítik Magyarországra

Az európai költségvetés vétóját nem Magyarország okozza, hanem azok, akik előidézték az ehhez vezető helyzetet – jelentette ki Kovács Zoltán az M1 hétfői műsorában.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarország miniszterelnöke egy a magyar parlament által megszabott mandátummal fogadta el júliusban a költségvetésről szóló európai tanácsi megállapodást; ezt a megállapodást rúgta fel most az Európai Parlament és az elnökséget képviselő Németország – közölte a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár.

Úgy vélekedett, hogy bármi fajta új mechanizmus bevezetése az uniós alapszerződés módosítását igényelné.

Vagyis nem lehetséges, hogy az intézmények és a tagállamok egy jelentős része képes megkerülni a jogszabályokat – tette hozzá.

Az uniós források kifizetésének ideológiai feltételekhez rendelése annál is inkább felesleges, mert az intézményrendszer most is garanciát szolgáltat arra, hogy csak szabályosan lehet felhasználni az uniós forrásokat.

Vagyis nem másról van szó, mint egy "politikai ostorról", amivel azokat akarják megbüntetni, akik nem állnak be a sorba – mondta Kovács Zoltán.

(MTI)