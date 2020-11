Nem vagyunk olyan úri helyzetben, hogy válogassunk a vakcinák közül – ezt mondta Szlávik János főorvos, amikor a koronavírus-elleni vakcinákról beszélt. A Dél-pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője az Inforádiónak azt nyilatkozta: a tudományos eredmények fogják megmondani, hogy melyik vakcina lesz hatékony.

Szlávik János főorvos az Inforádiónak hozzátette,

a dolog nagyon bonyolult, és nem hiszem, hogy fogunk tudni válogatni aszerint, hogy a vakcinának milyen a hatása, hanem nagyon örülnénk annak, ha egy biztonságos, kevés mellékhatással rendelkező, jó hatásfokú vakcina Magyarországra kerülne. Nem vagyunk olyan úri helyzetben, hogy válogassunk.

Elmondta azt is, hogy

egyelőre úgy látom, hogy az országok arra törekednek, hogy bármilyen vakcinájuk legyen. A legjobb vakcina az, amit az adott ország tud gyártani. Magyarország köztudottan nagyhatalom a gyógyszergyártásban, a gyógyszerkutatásban, az oltóanyag-fejlesztésben, ha Magyarországon lehetne gyógyszert vagy vakcinát a koronavírus ellen gyártani, az rendkívül előremutató lenne. Szinte biztos, hogy újra kell majd oltani, ezért is nagyon jó lenne, ha magyarországi gyártás is lenne.

A főorvos hozzátette az emberiségnek ebben a járványban nincs ideje évekig vizsgálni az oltóanyagoknak hosszú távú mellékhatásait. Amint kiderül, hogy rövid távon biztonságos a vakcina, elkezdhetik a tömeges oltást.

A jó hír megint csak az, hogy a hat legelőrébb lévő vakcinánál ezek az úgynevezett rövid távú mellékhatások hasonlók ahhoz, amit az ember bármely más vakcinánál kaphat: pici fájdalom az injekció helyén, izomzsibbadás, mérsékelt hőemelkedés. Egyelőre semmilyen speciális elváltozást nem észleltek. Volt a világtörténelemben olyan, hogy jóval később fedeztek fel bizonyos károsodásokat, bízzunk benne, hogy ilyenek nem lesznek.

Szlávik arról is beszélt, hogy a világ bármely részén kifejlesztett vakcina a jelenlegi járványügyi körülmények között hatékony lehet bármely kontinensen, még akkor is, ha a vírus folyamatosan mutálódik. Ugyanakkor az újfajta koronavírusnál elképzelhető az is, hogy minden évben annyit változik, hogy újabb és újabb oltóanyagokat kell gyártani.

Apró jelek vannak, hogy a vírus komolyabban megváltozott, de szerencsére csak Dániában, az ország északi részén fekvő Jutland tartományban, ahol átjutott az emberi koronavírus a nyércekre, és a baj az, hogy visszajutott a nyércekről az emberre, és ami visszajutott, az már sajnos nem olyan, mint az eredeti vírus. Nagyon komoly aggodalommal töltötte el a kutatókat ez a nyércektől származó vírus. Természetesen azonnal az összes nyércet le kell ölni és el kell zárni a területeket, hogy ez az újfajta mutálódott vírus ne jusson ki. Nem tudni még egyébként, hogy ez a mutáns vírus hogy reagálna egy most kifejlesztendő vakcinára, de jobb az óvatosság.

"Ez a vírus rendkívül változékony és megpróbál majd minden alól kibújni, és időnként fel-felüti a fejét. De az nem baj, ha egy kisebb járvány tör ki, a baj akkor van, ha az idős embereket találja meg. A cél az, hogy a koronavírusban az emberek ne betegedjenek meg súlyosan és ne haljanak meg. Eltüntetni lehet, hogy nem fog sikerülni a földgolyóról" – mondta a főorvos, aki szerint nagy a valószínűsége annak, hogy évente, félévente vagy akár kétévente újra kell oltatni magunkat.

Forrás: Infostart

Címlapkép: MTI/Kovács Attila